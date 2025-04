Tim: una super offerta se hai meno di 30 anni

Se avete bisogno di attivare una nuova offerta sul sito numero di cellulare, sicuramente il mercato italiano della telefonia potrà offrirvi ciò che state cercando, i provider presenti in Italia infatti garantiscono davvero caratteristiche interessanti con cataloghi di offerte e ricchi di opzioni in grado di soddisfare le esigenze di tutti i consumatori, sono presenti infatti promozioni che garantiscono tutto ciò che serve per una navigazione ricca e soddisfacente a costi decisamente accessibili.

Ovviamente, quando si parla di telefonia mobile in Italia, il primo nome che viene in mente è senza dubbio TIM, il provider tinto di blu infatti Da tantissimi anni ormai è diventato una vera e propria certezza nel panorama nazionale della telefonia, dal momento che quest’ultimo offre da tempo immemore promozioni variegate che consentono di accedere a caratteristiche decisamente convenienti.

Proprio recentemente l’operatore ha superato se stesso, lanciando una promozione davvero competitiva e dedicata a coloro che hanno meno di trent’anni, scopriamo insieme che cosa offre e il prezzo mensile.

Tutto incluso e anche illimitato

L’offerta in questione è dedicata agli utenti che hanno meno di trent’anni e garantisce ad un prezzo di 9,99 € al mese ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G ultra con minuti illimitati verso tutti e 200 SMS verso tutti, ma non è tutto, l’offerta infatti se avete già attiva una promozione a casa con TIM, vi permetterà di evolvere la quantità di dati offrendovi i dati illimitati in 5G ultra senza nessun tipo di vincolo.

Il costo dell’offerta resterà ovviamente invariato è in entrambi i casi il costo di attivazione equivale a 10 € che includono già cinque euro di ricarica al proprio interno, l’offerta è dedicata a coloro che attivano un nuovo numero direttamente in team oppure effettuano la portabilità da un operatore telefonico verificabile, direttamente sul sito Internet ufficiale di Tim nella pagina della promo.