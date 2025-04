Amazon ti regala un tablet Honor a soli 115 euro

Un tablet Honor ad un prezzo effettivamente tra i più bassi mai visti prima d’ora, stiamo parlando di Honor Pad X8a, dispositivo effettivamente in vendita su Amazon pensate a soli 115 euro, con una serie di specifiche tecniche di alto livello, e la possibilità comunque di godere della solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Il dispositivo, lanciato sul mercato ad Agosto 2024, vuole cercare di avvicinare più utenti possibili al settore, partendo da un ottimo display da 11 pollici di diagonale, con risoluzione di 1200 x 1920 pixel, IPS LCD che raggiunge 206 ppi, un refresh rate a 90Hz, ed un rapporto d’aspetto di 16:10. Sotto il cofano trova posto un processore Qualcomm Snapdragon 680, con connettività 4G e processo produttivo a 4 nanometri, che viene affiancato da una configurazione, nella nostra versione almeno, che prevede 4GB di RAM con 128GB di memoria interna.

Amazon: il prezzo del tablet Honor è in forte ribasso

Acquisto davvero consigliato per un tablet che viene a costare a tutti gli effetti sempre meno, Honor Pad x8a può essere vostro non ai 169 euro previsti in origine di listino, ma con uno sconto effettivo del 32%, per arrivare a soli 115 euro, grazie ad uno sconto automatico previsto direttamente a questa pagina.

La batteria è un componente da 8300mAh, più che sufficiente per la maggior parte degli utilizzi, anche sul medio/lungo periodo. Il prodotto è realizzato in metallo, con una colorazione Space Grey davvero molto elegante e piacevole sia alla vista che al tatto. Il sistema operativo, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è Android 14, con personalizzazione grafica MagicOS, ma comunque con i servizi Google effettivamente inclusi, per cui è possibile accedere senza problemi a tutte le applicazioni dell’azienda di Mountain view.