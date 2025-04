Switch modificate in Giappone: ecco cosa accadrà nel futuro prossimo

Come ben sappiamo in Giappone la pirateria informatica e soprattutto quella che riguarda i prodotti interni alla nazione, è presa molto seriamente, sperimentare questo tipo di politica è stato il cinquantottenne Fumihiro Otobe, della prefettura di Ibaraki in Giappone, arrestato con l’accusa di aver violato il Trademark Act del paese, l’utente è stato dichiarato colpevole ed è stato condannato a due anni di carcere, sospesi però per tre anni, oltre al pagamento di una multa di 500.000 ¥.

Arrestato per aver piratato Switch

in definitiva, dunque l’utente non finirà subito in carcere, la sua sentenza infatti prevede due anni di reclusione ma questa è sospesa per l’appunto per tre anni, ciò vuol dire che a meno di nuovi reati o di violazioni delle condizioni imposte dal tribunale, non dovrà scontare immediatamente la pena detentiva, in caso contrario, se durante questi tre anni dovesse fare qualche tipo di violazione, allora il giudice potrebbe rendere effettiva la condanna, facendogli scontare il carcere.

All’utente in questione, lavoratore nel mondo dei trasporti, sono state contestate le accuse di aver raccolto con console Switch di seconda mano, aver montato parti modificate sulle loro schede elettroniche e averle vendute online al prezzo di circa 28.000 ¥.

Come se non bastasse, è stato accusato anche di aver preinstallato 27 giochi piratati su ogni console.

Ovviamente il caso in questione rappresenta un elemento emblematico dal momento che in Giappone si tratta del primo caso di arresto per questa tipologia di reato il che lascia molto sorpresi dal momento che si tratta del paese natale di Nintendo, quest’ultima del resto si sta battendo in modo importante, proprio per la tutela dei propri diritti che vengono spesso violati da questi fenomeni di pirateria, l’azienda infatti sta cercando di correre ripari in maniera decisamente più ferrea rispetto al passato, andando a eliminare ogni forma di pirateria e addirittura di emulazione dei propri prodotti, secondo noi intendo in sostanza se vuoi giocare ai giochi di proprietà, devi comprarli e dotarti dell’hardware necessario senza mezze misure.