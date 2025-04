Sony: Un portavoce va giù pesante con Nintendo

Recentemente Nintendo affatto molto parlare di sé grazie alla presentazione della sua console di seconda generazione, ovviamente parliamo di Switch 2, il dispositivo sicuramente destato interesse ma allo stesso tempo scalpore nella community, il tutto ovviamente a causa del prezzo decisamente importante che accompagna questo prodotto, tutta la community dunque ha parlato di questa nuova console nella quale però spicca un nome decisamente importante, stiamo parlando dell’ex presidente di Sony Interactive Entertainment, Shuehi Yoshida, il quale ha accusato a Nintendo la mancanza di innovazione all’interno del proprio prodotto.

Delusione

L’ex numero uno di Sony dunque ha espresso nel corso di un’intervista tutta la propria delusione per quanto riguarda la console appena presentata dalla quale trasuda un aspetto preoccupante secondo quest’ultimo, Nintendo sta perdendo la propria identità.

Al centro della questione e delle preoccupazioni del portavoce di Sony ci sarebbe l’eccessivo focus posto da parte di Nintendo sul tema delle prestazioni, tale aspetto secondo l’uomo è stato sempre marginale per la casa di Kyoto nel corso delle ultime generazioni, questa volta però invece, ha assunto un ruolo centrale sia in fase di presentazione sia nelle proposte mostrate durante l’evento, secondo l’uomo tale approccio rappresenta una sorta di adattamento a quanto fatto dalle aziende concorrenti che normalmente tendono a presentare versioni migliorate delle proprie console in grado di fare meglio ciò che facevano prima, cosa che invece Nintendo non ha mai fatto dal momento che ha sempre abituato i suoi giocatori a parlare di innovazione e soluzioni fuori dagli schemi.

Ovviamente l’uomo non vede negativamente l’aumento di potenza proposto dal prodotto, tuttavia ritiene che porre questo aspetto come elemento centrale della console stessa equivalga ad aver smarrito la via conformandosi con tutto il resto del settore, sostanzialmente per l’uomo manca il vero e proprio Nintendo factor, frase certamente di impatto che lascia molto spazio a dibattiti, sicuramente le risposte arriveranno solo una volta che Switch 2 sarà nelle mani della community.