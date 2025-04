One UI 7: quando ricomincerà il rilascio?

Dopo lo stop improvviso, Samsung sembra pronta a riavviare la distribuzione dell’atteso One UI 7.0. L’aggiornamento, basato su Android 15, è atteso per la serie Galaxy S24. Il bug che aveva causato la sospensione era un malfunzionamento che impediva ad un numero ristretto di utenti di sbloccare i propri dispositivi. Quest’ultimo ora sembra essere stato individuato e corretto. La build incriminata, distribuita inizialmente in Corea del Sud, era stata ritenuta abbastanza grave. Tanto da spingere l’azienda sudcoreana ad interrompere il rollout anche negli altri mercati.

One UI 7: rollout interrotto momentaneamente da Samsung

Il noto leaker Ice Universe ha rivelato che è attualmente in fase di test interno una nuova build. Quest’ultima è stata identificata con il codice YD9. Anche se inizialmente si parlava di una distribuzione imminente, le ultime informazioni indicano che Samsung sta ancora effettuando verifiche approfondite prima di procedere con un rilascio su larga scala. La prudenza adottata dall’azienda riflette l’importanza strategica di tale release. La One UI 7 rappresenta non solo un aggiornamento tecnico. Ma anche un passo decisivo nella maturazione dell’ecosistema Android 15 targato Samsung.

Allo stesso tempo, insieme al ritorno dell’aggiornamento per la serie Galaxy S24, resta aperta la questione relativa agli altri dispositivi coinvolti nello stop. Tra cui Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6 e la Special Edition del Fold. Al momento, non sono state fornite tempistiche precise, ma si ipotizza che anche per tali modelli il rilascio riprenderà entro fine aprile. Ciò sempre considerando i prossimi esiti ottenuti dai test interni.

In ogni caso, l’ordine di rilascio dell’aggiornamento segue una logica chiara. Ovvero, prima i dispositivi premium e poi, a cascata, quelli delle fasce inferiori. Resta fuori, almeno per ora, il Galaxy S21 FE. Escluso temporaneamente dal programma. Non resta che attendere ulteriori notizie da parte di Samsung per conoscere dettagli ufficiali riguardo la ripresa del rollout del nuovo aggiornamento One UI 7.