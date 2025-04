OpenAI: ecco la risposta alla proposta di Musk

Lo scenario dell’intelligenza artificiale è scosso da una nuova battaglia legale. Quest’ultima coinvolge Elon Musk e OpenAI. Ciò che era iniziato come una collaborazione, si è trasformato in uno scontro tra interessi divergenti, ambizioni personali e accuse reciproche. Al centro della vicenda c’è una questione cruciale. In molti si chiedono se l’AI deve essere una tecnologia open-source, libera e accessibile a tutti, o è inevitabile che venga guidata da logiche di profitto. A tal proposito, Elon Musk sostiene che OpenAI ha tradito la sua missione originaria. Secondo lui, l’organizzazione, una volta no-profit e aperta, si sarebbe progressivamente trasformata in una struttura chiusa, inaccessibile e orientata al mercato. Mettendo a rischio la trasparenza e la sicurezza nello sviluppo dell’AGI. OpenAI, invece, accusa Musk di voler sfruttare l’AI per i propri scopi. Tentando di imporsi come figura dominante nel settore.

OpenAI e Musk: la controversia sull’AI

La controdenuncia presentata dalla società guidata da Sam Altman accusa Musk di azioni “di cattiva fede“. Tra cui un presunto tentativo di acquisizione, definito “finto” e mirato esclusivamente a destabilizzare l’azienda. Per OpenAI, non si tratta solo di difendere la propria reputazione, ma di proteggere la propria indipendenza. Ciò in un campo in cui l’autonomia decisionale può fare la differenza tra un futuro etico e uno distopico.

L’offerta da quasi 100 miliardi di euro avanzata da Musk è stata respinta con fermezza. A tal proposito, il consiglio di amministrazione ha chiarito che non intende cedere il controllo dell’azienda a chi, secondo loro, ha già dimostrato intenzioni poco trasparenti. In risposta, Musk ha intensificato la propria offensiva legale, lasciando presagire un lungo processo. I prossimi mesi saranno cruciali per capire se prevarrà la visione “open” e cooperativa dell’intelligenza artificiale, o se il futuro sarà dominato da pochi giganti in competizione per il controllo delle tecnologie più potenti del nostro tempo.