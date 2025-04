DolphinGemma: l’IA di Google che aiuta a decifrare la comunicazione dei delfini

DolphinGemma

Google DeepMind, in collaborazione con l’organizzazione non profit The Dolphin Communication Project, ha presentato un ambizioso progetto di ricerca per comprendere meglio la comunicazione tra i delfini. Al centro dell’iniziativa c’è DolphinGemma, un modello di intelligenza artificiale sviluppato per analizzare i vocalizzi dei cetacei e individuare schemi ripetitivi e significativi nei suoni emessi.

Un progetto scientifico supportato dall’intelligenza artificiale

La comunicazione tra delfini è da sempre oggetto di interesse per la comunità scientifica. Tuttavia, decifrarne la struttura linguistica è rimasto un compito complesso a causa dell’enorme varietà e frequenza dei suoni utilizzati da questi animali. Il modello DolphinGemma, basato sulle architetture open source Gemma di Google, è stato addestrato su un dataset specifico raccolto nel corso di decenni di osservazioni.

L’obiettivo è quello di costruire una base di conoscenza che permetta di catalogare i suoni emessi dai delfini in modo automatico e coerente, aprendo la strada a nuove interpretazioni sul significato delle vocalizzazioni e sulle dinamiche sociali di questi animali marini.

Riconoscimento vocale e modelli di interazione

Grazie alle capacità di elaborazione di DolphinGemma, il team è stato in grado di identificare schemi ricorrenti nella comunicazione tra delfini, come segnali associati a richiami di gruppo, giochi, esplorazione o stress. Il modello non solo distingue i diversi tipi di suoni, ma riesce anche a correlare i vocalizzi con il comportamento osservato nei momenti successivi.

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la possibilità, in futuro, di tradurre alcune vocalizzazioni in linguaggio comprensibile per gli esseri umani, almeno a livello concettuale. Anche se il progetto è ancora in fase iniziale, i ricercatori ritengono che l’IA possa fornire uno strumento prezioso per monitorare il benessere dei cetacei e migliorare le strategie di conservazione.

Un ponte tra tecnologia e biologia

Il lavoro di Google DeepMind su DolphinGemma conferma il crescente interesse della big tech verso applicazioni dell’intelligenza artificiale in ambito ambientale e biologico. Questa iniziativa segue altri progetti simili, come quelli dedicati al monitoraggio acustico di foreste e barriere coralline, segnando un passo avanti nel dialogo tra tecnologia e natura.