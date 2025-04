WhatsApp: super truffa svuota i conti in banca degli utenti

In questi giorni, anche voi potreste essere incappati in una nuova truffa che sta colpendo gli utenti italiani sfruttando niente poco di meno che il noto social di messaggistica istantanea WhatsApp, i truffatori da diverso tempo sfruttano questa piattaforma dal momento che consente di ingannare una platea di utenti decisamente molto più vasta rispetto ai mezzi tradizionali, ciò come potete intuire da voi, aumenta in maniera importante le probabilità di successo della truffa dal momento che aumentano le persone attaccate.

Come se non bastasse, però recentemente i truffatori hanno anche evoluto la loro strategia di attacco dal momento che adesso non solo sfruttano WhatsApp, ma sfruttano anche le videochiamate disponibili all’interno dell’applicazione, sebbene possa sembrare paradossale questa strategia sta facendo davvero tantissimi danni dal momento che tantissimi conti in banca sono in pericolo e vengono svuotati ogni giorno, ecco tutti i dettagli per riuscire a cogliere la truffa in tempo in modo da non cascarci in modo irreparabile.

La truffa colpisce in Italia

Questa nuova truffa esordisce come un semplice messaggio in arrivo su WhatsApp da parte dei truffatori che si fingono la banca della vittima, nello specifico all’interno del messaggio avvisano la persona colpita della necessità di consegnare un messaggio decisamente urgente ma solo tramite video chiamata a, così facendo dunque inducono la vittima ad avviare questa video chiamata per poi convincerla dapprima ad attivare la condivisione schermo per poi farle effettuare l’accesso all’interno della propria pagina Internet banking, come potete intuire da voi in tal caso il gioco sarà fatto, i truffatori potranno infatti visionare in tutta comodità le credenziali di accesso per poi utilizzarle a proprio piacimento per derubare la vittima direttamente dal proprio conto corrente, se anche voi doveste ricevere questa tipologia di comunicazione ignoratela e non rispondete e per sicurezza bloccate anche l’utente che vi ha contattato.