Amazon REGALA le cuffie Realme T310 con uno sconto MAI VISTO prima

Amazon è sempre pronta ad abbassare al massimo i prezzi di vendita dei migliori prodotti in circolazione, ma spesso decide di focalizzare la propria attenzione anche su modelli realmente economici, ovvero che partono da un livello di spesa non troppo elevato, come nel caso delle Realme T310. Queste sono cuffie bluetooth, compatibili con qualsiasi dispositivo Android, data la loro connessione bluetooth 5.4, completamente in-ear, dal design che ricorda lontanamente quello delle Apple Airpods Pro.

In vendita in tre colorazioni differenti, oggi tutte allo stesso identico prezzo, le cuffiette integrano driver dinamici da 12,4 millimetri, con una autonomia, offerta dalla custodia di ricarica, di addirittura 40 ore di riproduzione totale. La certificazione IPX5 ne garantisce e permette l’utilizzo sotto l’acqua, chiaramente non immersione ma solo la pioggia, a cui si aggiunge la caratteristica relativa alla cancellazione del rumore ibrida da 46 dB.

Amazon: arriva lo sconto migliore sulle cuffie Realme T310

Su Amazon vi attende uno sconto decisamente speciale sull’acquisto delle Realme T310, cuffiette di ottima qualità che fanno del rapporto qualità/prezzo il proprio punto di forza, tanto da essere scontate del 32% partendo comunque da un listino di 36,99 euro. La spesa finale che l’utente si ritrova a dover sostenere per il loro acquisto è comunque tutt’altro che elevata, se pensate che sarà necessario un investimento di soli 24,99 euro, con spedizione gratuita a domicilio e disponibilità a questo link.

Il sistema di controllo si affida al touch, ovvero è assente un tasto fisico da premere per accedere alle varie funzionalità, ma è stata integrata un’area di sensibilità che permette di controllare la riproduzione della musica, oppure di attivare la cancellazione del rumore, switchando tra le varie modalità effettivamente disponibili, il tutto senza dover mai toccare fisicamente il telefono.