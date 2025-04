Polaroid: in arrivo il dispositivo in grado di risolvere gli errori

La fotografia istantanea sta diventando una vera tendenza. Consolidata anche dalle nuove proposte del mercato. A confermarlo è l’arrivo della Polaroid Flip, l’ultima nata in casa Polaroid. Tale dispositivo segna un punto di svolta per il brand e per tutti gli amanti dell’analogico. Non si tratta di una semplice fotocamera vintage in chiave moderna. Il nome stesso, “Flip”, richiama l’azione meccanica e soddisfacente di aprire il coperchio pieghevole. Un gesto che molti ricordano con affetto dalle macchine fotografiche degli anni ’80.

Polaroid Flip: ecco cosa aspettarsi

Il suo design retrò, rivisitato con materiali moderni e finiture minimaliste, non è solo estetico. Protegge l’obiettivo, funge da interruttore e nasconde un potente flash regolabile. Capace di adattarsi alle condizioni di luce in modo sorprendentemente preciso. Una delle innovazioni che più colpisce è il ritorno dell’autofocus a sonar. Un sistema quasi dimenticato, ma riscoperto in grande stile. Grazie a una tecnologia a ultrasuoni, la Flip misura la distanza dal soggetto e seleziona in automatico una delle quattro lenti interne. Ognuna pensata per una distanza e uno stile di scatto diversi. È un approccio tecnico, ma accessibile anche ai meno esperti.

La Flip è concepita come una “punta e scatta”. Ma offre molto di più. Chi desidera maggiore controllo può sfruttare l’app Polaroid. Quest’ultima tramite Bluetooth apre le porte a funzionalità avanzate. Tra cui la doppia esposizione, la regolazione dell’apertura e la scelta manuale della lente. Il tutto con un’interfaccia semplice e intuitiva, pensata per accompagnare l’utente senza complicazioni.

Nonostante l’evoluzione tecnologica, la Flip non tradisce lo spirito Polaroid. Ogni scatto è unico, irripetibile, con quella lieve imperfezione che racconta una storia. Il processo di sviluppo resta fedele alla tradizione. La foto emerge subito, ma richiede qualche minuto per rivelarsi completamente. Con un prezzo competitivo e caratteristiche pensate per tutti, la nuova fotocamera Polaroid segna l’inizio di una nuova fase per la fotografia istantanea.