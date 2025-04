Honor Power: in arrivo il nuovo modello con 8000mAh di batteria

La batteria, realizzata con tecnologia al silicio-carbonio, non solo offre un’elevata capacità energetica. Ma garantisce anche un ciclo di vita di fino a 6 anni. Durante l’evento di lancio, Honor ha paragonato le performance della batteria del Power a quelle di un colosso come l’iPad Air 2025. Rivelando che il proprio smartphone supera il tablet Apple in termini di capacità energetica (29,60Wh contro 28,93Wh). Con una sola carica, Honor Power offre fino a 25 ore di riproduzione video, 14 ore di gaming, 31 ore di chiamate e oltre 16 ore di utilizzo continuato dello schermo.

Le specifiche tecniche non deludono. Il display è un AMOLED curvo. Da 6,78 pollici. Con risoluzione 2700×1224, refresh rate fino a 120Hz e una luminosità massima di 4.000 nit. E non è tutto. Il dispositivo presenta MagicOS 9.0. Ed anche il nuovo Snapdragon 7 Gen 3. Abbinato a fino a 12GB di RAM e 512GB di storage. Oltre alla connettività 5G con chip proprietario Honor C1+ e supporto per la messaggistica satellitare BeiDou.

La sezione fotografica, pur non essendo il focus principale, è di buon livello. Offre una camera frontale da 16MP e un modulo posteriore doppio con sensore principale da 50MP e ultra-grandangolo da 5MP.

Honor Power sarà disponibile in tre configurazioni a prezzi estremamente competitivi. Quest’ultimi partono da circa 240 euro per la versione 8/256GB. Per ora resta un’esclusiva del mercato cinese, ma il suo successo potrebbe spingere Honor a considerare una distribuzione globale.