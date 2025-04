Motorola Moto Watch Fit e Moto Loop Earbuds finiscono sul web: le immagini

In queste ore si sta parlando molto di Moto Watch Fit e Moto Loop Earbuds. Questi due nuovi dispositivi, rispettivamente uno smartwatch e degli auricolari True Wireless di Motorola, sono comparsi in un’immagine non molto dettagliata e però avvicina il loro arrivo sul mercato.

Moto Watch Fit: semplicità e design sportivo, si torna al minimalismo, ma senza Wear OS

Lo smartwatch sembra porsi in continuità con le ultime proposte del brand, più orientate alla semplicità che alla potenza software. Il quadrante del Moto Watch Fit richiama da vicino quello del Moto Watch 40, con una forma rettangolare e un’interfaccia presumibilmente basata su un sistema operativo proprietario e leggero, privo di Wear OS.

C’è un’analogia con gli Apple Watch: il cinturino sportivo che Motorola ha intenzione di utilizzare in accordo con l’immagine trapelata sul web.

Moto Loop Earbuds: design fuori dagli schemi con auricolari in-ear piccoli e con una forma insolita

Passando agli auricolari, i Moto Loop Earbuds colpiscono per la loro forma originale. A prima vista potrebbero sembrare simili ai Sony LinkBuds, ma in questo caso la “ciambella” che caratterizza il design non si trova sul driver audio, bensì sul corpo principale.

Un’impostazione curiosa, che potrebbe essere stata scelta per migliorare la stabilità nell’orecchio o per offrire un’alternativa più comoda ai classici in-ear. Le dimensioni ridotte fanno pensare a un ottimo comfort, anche se restano dubbi sull’autonomia: più piccolo è il corpo, meno spazio c’è per la batteria.

In attesa della presentazione ufficiale

Al momento, i dettagli restano pochi e frammentari. Motorola non ha ancora fornito informazioni ufficiali, ma considerando il calendario dei lanci per il 2025 – tra cui le nuove serie Edge 60 e i pieghevoli RAZR 60 – è probabile che l’annuncio sia imminente. Il 24 aprile potrebbe essere la data chiave per scoprire tutto su questi due nuovi indossabili, che sembrano voler unire design innovativo e semplicità d’uso.