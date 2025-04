GPT-4.1 è ufficiale: ChatGPT diventa più potente, piccolo e veloce

OpenAI ha sorpreso gli utenti dando l’ufficialità: è arrivato in queste ore GPT-4.1, la nuova versione del suo modello AI multimodale. Siamo di fronte a qualcosa si effettivamente più potente e sviluppato sotto ogni aspetto, almeno secondo quanto riferito dall’azienda. Si punta dunque a battere le performance proposte fino ad oggi dal già avanzato GPT-4o. L’annuncio è arrivato nel corso di una diretta streaming con una serie di miglioramenti importanti che hanno subito mostrato grossi spiragli per il futuro, sia per l’efficienza che per contesto e potenza computazionale.

Una capacità di contesto mai vista prima con un milione di token elaborabili

GPT-4.1 è interessante soprattutto per l’ampliamento della finestra di contesto; questa infatti passa da 128.000 token (visti con 4o) a un milione. Ciò sta a significare che questo nuovo LMM può gestire quantità di testo e dati molto più grandi in un’unica interazione, aprendo la porta a casi d’uso finora impensabili nel campo della generazione, analisi e sintesi di contenuti complessi.

GPT-4.1 dunque supera il predecessore in quasi tutti gli ambiti, in particolare nella capacità di codificare e comprendere istruzioni complesse in modo più accurato.

Versioni leggere e costi più bassi: arrivano anche GPT-4.1 Mini e Nano

Oltre al modello principale, OpenAI ha lanciato anche due nuove varianti più leggere: GPT-4.1 Mini e GPT-4.1 Nano. Questi modelli sono pensati per offrire performance ridotte ma accessibili, ideali per ambienti a bassa latenza o per applicazioni dove conta il risparmio energetico e di risorse.

Un altro punto centrale riguarda l’aspetto economico: GPT-4.1 risulta più conveniente del 26% rispetto a GPT-4o, una notizia importante soprattutto per sviluppatori e aziende che lavorano con grandi volumi di richieste.

Addio a GPT-4 e GPT-4.5

OpenAI ha inoltre annunciato il progressivo ritiro del modello GPT-4 da ChatGPT entro il 30 aprile, mentre la versione GPT-4.5 Preview verrà eliminata dalle API a partire dal 14 luglio. Entrambe le decisioni sono legate alla superiorità del nuovo modello, che sarà il riferimento principale per tutte le integrazioni future.

Con GPT-4.1, OpenAI compie un passo deciso verso modelli sempre più efficienti, intelligenti e scalabili, mantenendo al centro l’accessibilità per gli sviluppatori e una crescente attenzione ai costi.