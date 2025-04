ZTE Blade A35, nuovo mid-range ora disponibile con TIM

L’operatore telefonico italiano TIM ha da poco aggiunto al suo catalogo un nuovo smartphone di rilievo. Si tratta del nuovo ZTE Blade A35, il quale sarà ora disponibile all’acquisto con l’operatore anche in piccole comode rate mensili. Potranno acquistarlo tutti i già clienti dell’operatore, compresi sia quelli si rete fissa sia quelli di rete mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

ZTE Blade A35, nuovo smartphone mid-range ora acquistabile con TIM

A partire dalla giornata dell’8 aprile 2025, sarà possibile acquistare con TIM un nuovo smartphone di fascia media del noto produttore tech ZTE. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il nuovo ZTE Blade A35. Secondo quanto riportato ufficialmente dall’operatore, il nuovo smartphone dell’azienda sarà acquistabile ad un super prezzo.

Gli utenti, in particolare, potranno acquistarlo senza pagare nessun anticipo. La rata sarà pari a soli 2 euro al mese per la durata di 30 rate mensili. Gli utenti potranno inoltre scegliere di pagare questo smartphone tra svariati metodi di pagamento, comprendenti conto corrente, carta di credito oppure carta di debito. A fronte di questa spesa davvero molto bassa, gli utenti potranno quindi portarsi a casa un ottimo dispositivo a marchio ZTE.

Il nuovo ZTE Blade A35, infatti, dispone di un buon comparto tecnico. Sul fronte è ad esempio presente un display con una diagonale pari a 6.75 pollici. Dal punto di vista prestazionale, invece, l’azienda ha deciso di adottare il soc Unisoc SC9863A1. In accoppiata, gli utenti avranno a disposizione fino a 4 GB di RAM e fino a 64 GB di storage interno. Anche l’autonomia di questo smartphone non darà problemi di sorta. A bordo è infatti presente una batteria estremamente capiente, pari a ben 5000 mah. La connettività comprende poi il supporto al dual sim e il Bluetooth in versione 5.2. Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, sono presenti svariate funzioni com il supporto dell’intelligenza artificiale.