Nothing Phone (3a) Pro: il tasto Essential Key si può riprogrammare

Nothing Phone (3a)

Il nuovo Nothing Phone (3a) Pro, ainclude una funzionalità distintiva già confermata dal CEO Carl Pei: il tasto fisico Essential Key, collocato sul lato sinistro dello smartphone, sarà completamente riprogrammabile dagli utenti.

Questa novità si inserisce nella strategia del brand, che punta su personalizzazione e funzionalità essenziali per differenziarsi nel mercato Android. L’Essential Key sarà un elemento chiave dell’esperienza d’uso del nuovo dispositivo.

Un pulsante fisico che torna protagonista

In un’epoca dominata da comandi touch e interfacce vocali, Nothing rilancia il pulsante fisico multifunzione. L’Essential Key potrà essere associato a scorciatoie personalizzate, come l’apertura di app, l’attivazione della torcia, la modalità silenziosa o azioni rapide legate alla fotocamera.

La personalizzazione sarà gestita tramite le impostazioni di sistema, con la possibilità di assegnare diverse funzioni a seconda della pressione singola, doppia o prolungata. In fase iniziale, saranno supportate solo le azioni di sistema, ma è previsto il supporto ad app di terze parti in aggiornamenti futuri.

La scelta di inserire il tasto Essential Key rafforza l’identità del brand, che punta a una tecnologia minimalista ma utile, ispirata al principio del “back to basics”. Il Nothing Phone (3a) Pro è quindi un dispositivo pensato non solo per l’estetica, ma per offrire funzioni pratiche e immediate.

Il design seguirà la linea trasparente e iconica della gamma Nothing, con dettagli LED e un’interfaccia Glyph aggiornata. Anche in questo contesto, l’Essential Key potrà essere integrato per attivare modalità specifiche, come lo spegnimento di tutte le notifiche luminose.

Focus su produttività e accessibilità

La presenza del tasto programmabile punta anche a migliorare l’accessibilità. Gli utenti potranno evitare passaggi multipli per azioni frequenti e ridurre la dipendenza dall’interazione a schermo. Un vantaggio anche per chi utilizza lo smartphone in movimento o durante attività sportive.

Nothing ha anticipato che il Phone (3a) Pro è un modello pensato per utenti esigenti ma attenti al prezzo, e il tasto fisico rappresenta un punto di contatto tra semplicità e controllo avanzato.