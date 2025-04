Truffa tramite messaggio SMS: gli utenti rischiano di veder svuotato il conto

Trovarsi al cospetto di una truffa può essere ormai usuale in quanto ne girano talmente tante da rendere la vita difficile anche agli utenti più esperti. In queste ore purtroppo si stanno verificando diversi eventi spiacevoli che avrebbero messo le persone in condizioni di non fidarsi più di nulla ed è per questo che abbiamo scelto di segnalare proprio alcune truffe. In basso si possono leggere i testi che sono stati in grado di svuotare anche dei conti correnti in poco tempo.

Truffa in giro proprio in queste ore: fate attenzione a determinati messaggi che arrivano anche tramite e-mail

Le truffe che stanno girando sono diventate più pericolose rispetto al passato anche perché i truffatori hanno ideato dei nuovi metodi in grado di fregare anche gli utenti più esperti. Come si può vedere dal testo che segue, tutto sembra portare ad un sito di gioco d’azzardo:

“Benvenuto su Slot Casino

Congratulazioni [NOME DELLA VITTIMA]

Hai ricevuto un’offerta speciale con 150 giri gratis!

Non perdere questa occasione unica per divertirti con i migliori giochi di slot. Gioca ora e tenta la fortuna per vincere incredibili premi in denaro!

GIOCA ORA >>

Divertimento senza limiti!

Slot Casino ti offre i migliori giochi con jackpot esclusivi e bonus incredibili. Registrati subito e inizia a vincere oggi stesso!

GIOCA ORA >>“.

Nel caso del secondo messaggio invece accade qualcosa di praticamente incredibile, ovvero che gli utenti vengano avvisati di poter ricevere un kit di sicurezza per la propria auto. Ecco il testo:

“RICEVI IL TUO KIT DI EMERGENZA AUTO GRATIS!

Sii sempre preparato per ogni emergenza stradale! Ricevi un kit completo per la tua sicurezza.

Richiedi il tuo Kit Gratuito Ora!

Kit Emergenza Auto

Pronto soccorso

Kit di Pronto Soccorso

Torcia

Torcia ad alta potenza

Attrezzi

Strumenti essenziali

La tua sicurezza è fondamentale! Assicurati di essere sempre pronto con questo kit essenziale.

Ottieni il tuo Kit Ora!”.