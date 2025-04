Samsung espande SmartThings: più compatibilità con Matter e focus sulla salute

Samsung SmartThings

Samsung ha annunciato un aggiornamento significativo della sua piattaforma SmartThings, puntando su maggiore interoperabilità con lo standard Matter e su nuove funzionalità legate alla salute e al benessere dell’utente. L’annuncio è arrivato in occasione della conferenza Samsung Developer Conference 2025, durante la quale il colosso sudcoreano ha ribadito il suo impegno nel costruire un ecosistema domestico intelligente e integrato.

Più dispositivi compatibili grazie a Matter

Una delle novità principali riguarda l’ampliamento della compatibilità con Matter, lo standard universale per la domotica sviluppato dalla Connectivity Standards Alliance. SmartThings potrà ora gestire un numero ancora maggiore di dispositivi smart di diversi produttori, senza bisogno di hub proprietari o integrazioni complesse.

Il supporto esteso coprirà sia i dispositivi Matter over Thread che quelli basati su Wi-Fi, offrendo agli utenti una configurazione più semplice e stabile. Samsung ha confermato che SmartThings Station, gli smartphone Galaxy e i televisori Samsung di ultima generazione continueranno a svolgere il ruolo di hub multi-protocollo, semplificando la connessione e la gestione dei dispositivi compatibili con Matter.

Questa evoluzione rende SmartThings una delle piattaforme più aperte del mercato, in grado di dialogare con prodotti Apple, Google, Amazon e di altri brand specializzati in domotica.

Salute e benessere al centro del nuovo SmartThings

Samsung ha introdotto una nuova sezione all’interno della piattaforma chiamata SmartThings Health, pensata per unire dispositivi smart home e salute personale. L’obiettivo è trasformare la casa in un ambiente proattivo per il monitoraggio del benessere quotidiano.

Attraverso l’integrazione con dispositivi come smartwatch Galaxy, sensori ambientali, purificatori d’aria, sistemi di illuminazione e climatizzazione, SmartThings Health potrà offrire consigli personalizzati in base a dati reali raccolti in casa e dal corpo dell’utente.

Ad esempio, se l’aria in una stanza supera un certo livello di particolato fine (PM 2.5), SmartThings potrà attivare automaticamente un purificatore o suggerire di aprire una finestra. Oppure, se un sensore di movimento rileva inattività prolungata, il sistema potrà inviare una notifica per incoraggiare una breve passeggiata, sfruttando anche i dati del battito cardiaco provenienti da Galaxy Watch.

Intelligenza artificiale e automazioni intelligenti

Samsung ha anche aggiornato il motore di automazione SmartThings AI, che ora può creare scenari dinamici basati su abitudini e condizioni ambientali. L’utente potrà ricevere suggerimenti automatici per ottimizzare comfort ed efficienza energetica, con la possibilità di approvare o modificare ogni proposta.

Le automazioni diventano sempre più personalizzate, non solo per orari e routine fisse, ma anche in base a comportamenti rilevati nel tempo. L’intelligenza artificiale apprende quali elettrodomestici si usano di più, in quali momenti della giornata e in quali condizioni ambientali, adattando le risposte del sistema di conseguenza.