Microsoft: non ci sarà un nuovo data center AI

Il progetto originario prevedeva una spesa di circa un miliardo di dollari puntava alla costruzione di un ampio data center con tre campus. Quest’ultimi situati nelle località di New Albany, Heath e Hebron, nell’Ohio. La realizzazione di tale struttura avrebbe contribuito a rafforzare l’infrastruttura cloud di Microsoft. Oltre che supportare l’espansione dei servizi digitali. Ciò in particolare per l’adozione e la gestione di grandi quantità di dati. Legati all’intelligenza artificiale e ai servizi online. La previsione iniziale includeva la creazione di circa 20 posti di lavoro nella fase di avvio. Con la prospettiva di centinaia di posti di lavoro. Ciò una volta che il centro fosse entrato a pieno regime.

La società di Redmond ha comunicato che il terreno acquistato per il data center non verrà ceduto. Ma rimarrà di proprietà dell’azienda. Due dei tre lotti di terreno verranno destinati a progetti agricoli, mentre Microsoft lavorerà con le autorità locali per migliorare le infrastrutture e i servizi pubblici. Come strade e reti elettriche, nella zona.

Un portavoce di Microsoft ha sottolineato l’importanza della collaborazione con le autorità locali dell’Ohio. Esprimendo apprezzamento per il supporto ricevuto. Inoltre, ha confermato che l’azienda continuerà a valutare la possibilità di realizzare il progetto. La decisione di Microsoft si inserisce in un contesto più ampio di incertezze legate al settore tecnologico. Con una crescente attenzione sulle sfide economiche legate all’intelligenza artificiale e alla concorrenza internazionale.