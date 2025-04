Giocattoli con l’AI: la nuova mania social

L’ultima tendenza che sta impazzando online non arriva da un film o da una serie TV, ma direttamente dall’AI, dai prompt di ChatGPT. Dopo il boom degli avatar ispirati allo stile Studio Ghibli, ora gli utenti vogliono qualcosa di più concreto, o almeno visivamente più realistico: la propria action figure personalizzata. L’idea è semplice ma geniale. Basta fornire una descrizione accurata, e non troppo lunga, per ottenere una versione giocattolo di sé stessi, corredata da oggetti che raccontano la propria identità.

L’AI trasforma la tua storia in una miniatura personalizzata

A lanciare la moda sono stati alcuni utenti creativi che, sfruttando le capacità descrittive di ChatGPT, hanno cominciato a progettare vere e proprie confezioni da esposizione. Ogni dettaglio è importante: dal colore del cartoncino che sorregge i blister, alla scelta degli accessori simbolici. L’AI ha persino condiviso un prompt base sul suo profilo Threads, ma molti preferiscono personalizzarlo. Tra i più efficaci spicca quello dell’esperto Ruben Hassid, che permette di ottenere risultati più coerenti e d’effetto, anche se con qualche limite tecnico, ad esempio sulle scritte.

Dietro ogni giocattolo personalizzato, c’è un racconto visivo in miniatura. Ne è prova il test fatto con la figura di Steve Jobs. A partire da un prompt ben costruito, si ottiene una figura realistica dell’imprenditore accompagnata dai suoi “strumenti”. Il primo iPhone, il Macintosh del 1984, un libro generico di calligrafia e una mug con lo slogan “Think Different”. Il tutto inserito in blister singoli, con la scatola nera opaca e il nome in font San Francisco. Una miniatura, certo, ma densa di significati.

Chi vuole cimentarsi nella creazione della propria action figure può usare lo stesso modello di prompt, adattandolo al proprio profilo. Il consiglio è di scrivere tutto in inglese e scegliere con attenzione i quattro oggetti simbolo. Ogni figura racconta uno stile di vita, una passione, un’identità. E la magia è proprio lì: nel trasformare il digitale in qualcosa di visivo, narrativo, quasi tangibile.