YouTube Premium prepara una nuova funzione per la coda di riproduzione

Tra i piccoli vantaggi che rendono YouTube Premium un abbonamento interessante, oltre all’assenza di pubblicità e alla possibilità di scaricare video per vederli offline, ci sono anche le funzioni sperimentali. Strumenti pensati per testare novità in arrivo e che, se apprezzati, possono diventare parte stabile dell’esperienza. L’ultima novità riguarda proprio la coda di riproduzione e al momento è in fase di prova fino al 7 aprile 2025.

Una coda più piena su YouTube Premium

Il funzionamento della nuova opzione è semplice: chi è iscritto a YouTube Premium potrà vedere una selezione di video consigliati all’interno della coda che ha creato manualmente. Non si tratta di un cambiamento radicale: i video suggeriti non verranno riprodotti in automatico, ma potranno essere aggiunti con un tap, se l’utente li ritiene interessanti.

Finora, YouTube ha sempre trattato le code in modo molto rigido: solo i video selezionati manualmente venivano riprodotti, senza interferenze dall’algoritmo. Questo test punta ad arricchire l’esperienza senza modificarne la struttura. I video proposti sembrano derivare dalle raccomandazioni generali dell’utente, quindi non sempre saranno legati a ciò che si sta guardando in quel momento, ma possono comunque offrire spunti utili per proseguire la visione.

Disponibile anche su iPhone, non solo Android

Anche se sul sito ufficiale YouTube parla di test esclusivo su Android, in realtà la funzione è accessibile anche da iOS. Basta aprire l’app, andare nella scheda Tu, toccare l’icona dell’ingranaggio, selezionare Prova nuove funzionalità sperimentali e infine attivare Video consigliati nella coda Premium.

L’obiettivo è chiaramente quello di rendere più fluida la fruizione dei contenuti, evitando che l’utente debba ogni volta tornare alla home per cercare qualcosa di nuovo. E, allo stesso tempo, permettere a YouTube di capire quanto una funzione simile possa essere utile o fastidiosa.

Chi è abbonato Premium ha ancora qualche giorno per testarla e inviare i propri feedback: la fase di prova si concluderà il 7 aprile.