YouTube Premium Lite: Google lancia un nuovo abbonamento senza pubblicità

YouTube è da anni la piattaforma di video più utilizzata al mondo. Essa presenta infatti miliardi di utenti che ogni giorno guardano contenuti di ogni genere. Per sostenere i creator e mantenere il servizio gratuito, la piattaforma si basa su un modello pubblicitario, con annunci visibili prima, durante e dopo i video. Non tutti però accettano volentieri queste interruzioni, e Google lo sa bene.

Ecco quindi che per cercare di risolvere tale fastidio l’azienda ha annunciato ufficialmente il lancio di YouTube Premium Lite. Ovvero un nuovo abbonamento pensato per chi vuole eliminare la pubblicità senza spendere troppo. A differenza del piano Premium completo, questa versione offre solo la rimozione degli annunci. Dunque senza includere altre funzionalità come la riproduzione in background o il download dei video per la visione offline.

YouTube premium Lite: un vantaggio per utenti e creator

Dopo una fase di test in alcuni Paesi, Google ha deciso di espandere Premium Lite a nuovi mercati. Attualmente è disponibile negli Stati Uniti, in Germania, Thailandia e Australia, e potrebbe presto raggiungere altri Paesi. L’azienda non ha ancora fornito dettagli precisi su una sua possibile diffusione mondiale. Ma la crescente richiesta di esperienze di visione senza interruzioni rende probabile un’ulteriore espansione.

L’introduzione di questo nuovo abbonamento non è solo una mossa pensata per gli utenti, ma anche un’opportunità per i creator e la piattaforma stessa. Offrire diverse opzioni di sottoscrizione permette a YouTube di adattarsi alle diverse esigenze del pubblico. Mantenendo comunque un flusso di entrate per i creatori di contenuti. Negli ultimi anni, Google ha intensificato le misure contro gli ad blocker, cercando di disincentivarne l’uso per proteggere i guadagni pubblicitari. Con Premium Lite, gli iscritti possono evitare gli annunci senza ricorrere a soluzioni esterne. Contribuendo così al finanziamento della piattaforma e dei suoi creator.

Il servizio ha già superato i 125 milioni di abbonati tra YouTube Premium e YouTube Music. Segno che l’interesse per esperienze di visione migliorate è in forte crescita. Gli italiani dovranno però attendere per sapere se e quando il nuovo piano sarà disponibile anche nel nostro Paese.