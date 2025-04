Pericolo truffe per le attivazioni di luce e gas

Il mercato dell’energia sta attirando un numero crescente di truffe. Con la fine del mercato tutelato e la conseguente liberalizzazione completa, molti consumatori sono diventati bersagli facili per call center aggressivi e venditori poco trasparenti. A tal proposito, sono emersi alcuni dati interessanti, diffusi da ARERA. Secondo quanto riportato, il linguaggio usato dai malintenzionati è tecnico e seguono tutti lo stesso modus operandi. La loro fretta è palpabile e la pressione psicologica porta molti utenti, soprattutto anziani, a firmare contratti che non comprendono.

Truffe legate ai contratti di gas e luce

Una delle tecniche più insidiose utilizzate è lo “spoofing“. Gli utenti vengono contattati da numeri che sembrano ufficiali. Tale stratagemma inganna anche i più attenti, inducendoli a credere di essere contattati da personale autorizzato. A ciò si aggiunge la conoscenza di dati sensibili, come il codice POD o PDR. Dettagli che rendono le conversazioni ancora più convincenti. Ma come si distinguono i professionisti seri dai truffatori?

Esistono segnali ben precisi che possono aiutare a riconoscere le truffe. Il primo campanello d’allarme è la comunicazione di un presunto obbligo di cambio fornitore. Una pratica totalmente falsa, dato che nessuna normativa impone il passaggio obbligato a un altro operatore. Altro segnale sospetto è la richiesta di informazioni bancarie o personali, come l’IBAN o il codice fiscale. Si tratta, infatti, di dati che nessun operatore serio dovrebbe chiedere in prima battuta e senza un contesto verificabile.

La difesa più efficace resta l’informazione. Non accettare offerte sulla base della fretta è il primo passo. Inoltre, è importante prendere tempo per verificare la veridicità di quanto ascoltato e contattare direttamente il proprio fornitore attraverso canali ufficiali. Infine, è importante diffidare da chi promette grandi risparmi senza poterli dimostrare con chiarezza. In un mercato sempre più complesso, essere consumatori consapevoli non è più solo una scelta, ma una necessità. Solo in tal modo è possibile riuscire a proteggersi dalle nuove truffe che circolano.