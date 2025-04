Meta Quest 3S: il visore per la realtà mista oggi in offerta speciale su Amazon

Le nuove esperienze vi entusiasmano? Siete sempre in cerca di nuove avventure anche quando siete comodamente seduti sul divano del vostro salotto? Questo visore all in one vi consente di trasformare la realtà in qualcosa di unico e che finora non siete riusciti nemmeno a immaginare. Il Meta Quest 3S vi consente di vivere esperienze incredibili con la realtà mista. Un modo unico, ma oggi possibile, che consente di unire gli oggetti digitali nello spazio che vi circonda. Ma c’è di più, perché questo dispositivo innovativo vi consente di trasformare ogni stanza in un vero e proprio cinema personalizzato.

Meta Quest 3S per nuove esperienze uniche

Perché continuare ad annoiarsi quando esistono soluzioni come il Meta Quest 3S che è in grado di regalare esperienze uniche e immersive con un semplice oggetto? Dite addio alla noia e trasformate i vostri ambienti di casa e il vostro tempo libero in qualcosa di unico ed entusiasmante. Avete sempre desiderato divertirvi con amici? Con Quest è possibile partecipare a un gioco coinvolgente con persone da tutto il mondo, ma non solo. Guardare insieme alla famiglia o ad amici un concerto dal vivo è possibile. Con il meta Quest 3S tutto quello che viene visto con il visore può essere trasmesso direttamente sulla TV.

Non a caso, un’esperienza d’uso eccezionale viene offerta anche dal multitasking. E’ infatti possibile aprire più schermate contemporaneamente così da poter navigare in rete, accedere a YouTube e chattare con amici in qualsiasi momento, tenendo sempre sotto controllo lo spazio che si ha intorno.

Quale momento migliore se non questo, dunque, per dare il via a esperienze immersive ed entusiasmanti? Il visore Quest 3S di Meta costa solamente 299,99 euro grazie a uno sconto del 9%. In più, per voi, in omaggio Batman: Arkham Shadow e una prova di 3 mesi di Meta Quest+.