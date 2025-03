WhatsApp, Instagram e Facebook accolgono Meta AI: ora è disponibile anche in Europa

Se ne parlava già diversi mesi fa e infatti gli utenti hanno dovuto aspettare molto ma finalmente ecco la notizia: Meta AI sbarca ufficialmente anche in Europa. L’assistente che si basa sull’intelligenza artificiale pensato nei laboratori del colosso, arriva per le tre applicazioni fondamentali WhatsApp, Instagram e Facebook ma anche per Messenger.

Gli utenti si chiedono quale sia l’utilità di questa nuova soluzione e la risposta è presto data. Meta AI è in grado di dare dei suggerimenti al pubblico in base a diversi argomenti ma non solo. Può infatti anche rispondere ad alcune domande e risolvere delle problematiche che possono presentarsi durante la giornata.tutto quello che bisognerà fare sarà solo scrivere “@MetaAI” seguito da una domanda: a quel punto si riceverà una risposta direttamente nella conversazione, senza dover uscire dall’app.

Come funziona e cosa può fare Meta AI su WhatsApp, Facebook ed Instagram

Uno degli aspetti più interessanti è che Meta AI potrà aiutare a scoprire nuovi contenuti nei feed social. Ad esempio, digitando un comando come “Mostrami contenuti su Vancouver Island”, l’assistente raccoglierà foto e video pertinenti, semplificando la ricerca di informazioni all’interno di Facebook e Instagram.

Inoltre, Meta AI integra i risultati del web direttamente nella chat, senza costringere gli utenti a passare da un’app all’altra per trovare risposte.

Cosa può fare Meta AI in Europa:

Fornire informazioni e suggerimenti su vari argomenti;

Aiutare a pianificare viaggi e organizzare attività;

Rispondere a domande basandosi su dati reperiti online;

Trovare contenuti rilevanti sui social in base agli interessi dell’utente.

Limitazioni e regolamentazioni europee

Meta AI è stato introdotto negli Stati Uniti nel 2023, dove è già utilizzato da oltre 700 milioni di persone al mese. Tuttavia, il lancio in Europa ha dovuto attendere a causa delle richieste delle autorità sulla protezione dei dati.

Per questa ragione, il modello rilasciato in UE sarà limitato rispetto a quello americano. Per ora, Meta AI sarà disponibile solo come chatbot testuale: non potrà generare o modificare immagini, né rispondere a domande su foto caricate dagli utenti. Inoltre, Meta ha precisato che l’intelligenza artificiale non è stata addestrata sui dati degli utenti europei, nel rispetto delle normative sulla privacy.

“La nostra AI arriva in Europa dopo quasi un anno di confronto con le autorità locali. Per ora, offriamo solo un modello testuale che non utilizza i dati degli utenti dell’UE”, ha dichiarato Ellie Heatrick, portavoce di Meta.

L’azienda ha ribadito l’intenzione di continuare a lavorare con le istituzioni europee per garantire la conformità alle regole locali e, magari, ampliare le funzionalità offerte nel prossimo futuro.