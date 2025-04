WhatsApp: la truffa più letale di sempre adesso vi videochiama

Se anche voi siete degli utenti che abitualmente utilizzano WhatsApp, allora negli ultimi giorni potreste essere incappati in una nuova Truffa che sta colpendo soprattutto gli utenti italiani, ancora una volta ci troviamo davanti all’ennesimo tentativo di truffa che punta a ingannare le vittime per riuscire ad appropriarsi del loro conto corrente, l’obiettivo dei truffatori ovviamente è quello di rubare tutti i risparmi della loro vittima senza nessuna possibilità per quest’ultima di recuperarli, di conseguenza bisogna assolutamente prestare attenzione dal momento che tra l’altro la truffa si sta diffondendo tramite WhatsApp e sfrutta una funzionalità molto amata dagli utenti, stiamo parlando delle videochiamate, ciò non solo permette di raggiungere una platea di possibili vittime molto più ampia rispetto a prima, ma aumenta in maniera importante le possibilità di successo per i truffatori rendendogli il lavoro decisamente più facile, scopriamo insieme come funziona e cosa sta succedendo.

Truffa a nome della banca

la nuova truffa esordisce con un semplice messaggio che avvisa la vittima della necessità di recapitare un messaggio importante a nome della propria banca, per farlo però si propone la vittima di avviare una video chiamata a ritenuta indispensabile, una volta convinta la vittima poi le si chiede di attivare la condivisione dello schermo ed effettuare l’accesso alla propria pagina Internet banking, così facendo come potete intuire da voi il gioco sarà molto semplice, i truffatori infatti potranno registrare le credenziali di accesso per poi utilizzarla a proprio piacimento per svuotare il conto corrente della vittima senza nessuna possibilità di recuperare i propri soldi, di conseguenza la cosa migliore da fare è prestare grande attenzione e restare informati sulle nuove truffe dal momento che conoscere, permette di riconoscere il pericolo e di non cascarci.

Ricordate di avere sempre occhio scettico quando avete a che fare con questo tipo di dinamiche e soprattutto non dichiarate mai nessun dato in merito alla vostra persona sul web, dal momento che non sapete mai chi è che ascolta.