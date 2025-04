Proscenic F10 Pro imperdibile con il coupon sconto di Amazon

La Proscenic F10 Pro è un’aspirapolvere lavapavimenti senza fili pratica e maneggevole che consente all’utente di portare a termine aspirazione e lavaggio in poco tempo e senza sforzi eccessivi. Perché continuare a utilizzare vecchi accessori pesanti e poco ergonomici quando è possibile avere a portata di mano soluzioni innovative a un prezzo del tutto contenuto? Questa aspirapolvere lavapavimenti Proscenic costa pochissimo grazie a un coupon sconto di 40 euro che è possibile aggiungere al carrello prima di concludere l’acquisto.

Proscenic F10 Pro: aspirapolvere lavapavimenti

Siete in cerca di un prodotto 2 in 1 per avere una pulizia impeccabile in casa? La Proscenic F10 Pro è un accessorio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo che oggi si contraddistingue sul mercato grazie a una progettazione unica e caratteristiche tecniche eccellenti.

La F10 Pro utilizza un’avanzata tecnologia di pulizia che, grazie alla rotazione costante a 550 giri al minuto e alla forte aspirazione, è in grado di rimuovere in pochi secondi anche le macchie più ostinate.

Per una pulizia ottimizzata e personalizzata non mancano 3 diverse modalità come la Smart, per la pulizia regolare, la Max per eliminare le macchie più resistenti e, infine, la modalità Suction progettata appositamente per assorbire eventuali liquidi presenti sul pavimento.

L’autonomia è un altro dei punti di forza di questa aspirapolvere lavapavimenti. Non a caso, la batteria da 2,600 mAh garantisce un’autonomia di 30 minuti con una singola carica. Oltre a ciò, grazie a un’adeguata capacità del serbatoio dell’acqua, di 650 ml, e del serbatoio dell’acqua sporca, da 500 ml, è possibile portare a termine le pulizie giornaliere senza interruzioni. Ma tranquilli perché l’apposito schermo a LED tiene aggiornati sulla durata della batteria, la modalità di pulizia e gli avvisi di manutenzione.

Quale momento migliore se non questo per cambiare la vecchia aspirapolvere? Con il coupon sconto messo a disposizione da Amazon si risparmiano ben 40 euro sul prezzo iniziale di 229 euro.