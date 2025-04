Prezzo shock per il robot Lefant M1: sconto di 200€ su Amazon

Sempre più utenti decidono di mettere da parte le vecchie aspirapolveri per lasciare spazio a soluzioni innovative che consentono di avere una casa con una pulizia impeccabile senza il minimo sforzo. Volete entrare a far parte del numero di persone che acquistano un robot aspirapolvere lavapavimenti per dire addio a vecchi e pesanti attrezzi? Oggi il robot Lefant M1 è disponibile su Amazon a un prezzo davvero unico. Con il coupon sconto che si può aggiungere prima di procedere all’acquisto il prezzo iniziale di 399,99 euro viene scontato del 50%. Ebbene sì, grazie ad Amazon questo robot con mappatura multi piano e altre importanti funzioni può essere vostro a metà prezzo.

Robot Lefant M1: aspirapolvere e lavapavimenti

Aspirare e lavare i pavimenti delle stanze della vostra abitazione diventa un gioco da ragazzi. A occuparsi si tutto sarà proprio questo robot intelligente che è in grado di effettuare una mappatura di tutti gli ambienti, raggiungendo anche gli angoli più difficili. Non a caso, la presenza di due spazzole laterali consente di raccogliere polvere e peli di animali domestici con una potenza di aspirazione di 4000 pa.

Oltre all’implementazione di un secchio di raccolta della polvere da 520 ml, non manca sull’M1 un serbatoio dell’acqua da 160 ml che è indispensabile per lavare più stanze. Non dimentichiamo che la tecnologia di navigazione LIDAR consente al robot di pianificare in modo efficiente il percorso di pulizia seguendo il programma più efficace.

Le app intelligenti e i comandi vocali fanno ormai parte della vostra vita quotidiana? Questo robot Lefant M1 può essere comodamente gestito tramite comandi vocali con Alexa e Google Home, oppure tramite app Lefant. Quest’ultima consente infatti di monitorare il percorso di pulizia ma anche di programmare piani di pulizia e di regolare i livelli di aspirazione.

Non lasciatevi sfuggire questa fantastica offerta messa a disposizione da Amazon: il coupon disponibile sconta il prezzo iniziale del 50%.