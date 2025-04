Esselunga, che affari: la tecnologia ti attende ad OTTIMI PREZZI

Ti sei mai sentito in un film? In uno di quei momenti in cui tutto gira per il verso giusto? Luci giuste, tempismo perfetto, colonna sonora travolgente. Ora aggiungi una TV pazzesca, uno smartphone da urlo o una friggitrice che fa magie in cucina. Ecco, sei da Esselunga. Non serve la lente della signora in giallo per scoprire che qui le offerte fanno girare la testa. Basta uno sguardo per capire che stai per fare un affare con la “A” maiuscola.

E che soddisfazione, vero? Quando sei tu a trovare prima degli altri il prodotto giusto, al prezzo giusto. Chi ha detto che serve una caccia al tesoro per scovare l’offerta perfetta? Basta passare da Esselunga. Ogni corsia è un viaggio, ogni prodotto una nuova occasione. E sì, magari entri per il pane… ed esci con uno smartphone super smart. Succede. Prepara lo zaino, la lista e un bel sorriso: da Esselunga, il tuo shopping sembra un film. E tu sei la star.

Tecnologia e cucina da urlo grazie ad Esselunga

Vuoi scattare foto che fanno dire “wow”? L’Apple iPhone 16 da Esselunga a soli 819 euro ti farà brillare gli occhi. Ami Android e cerchi praticità? Lo Xiaomi Redmi 14C a 128 euro è il compagno perfetto per ogni giornata. Vuoi qualcosa di più? Il Samsung Galaxy A25 5G a 198 euro ti dà velocità, stile e potenza in un solo tocco. Pensi a una serata cinema con popcorn e serie TV? Accendi la magia con la TV LED Samsung 55’’ Serie 7 con Esselunga a 389 euro. Il divano non è mai stato così invitante.

E in cucina, svolta completa con la friggitrice ad aria Easy Fry Max Moulinex EZ2453 a 69,99 euro. Croccantezza, velocità e sapore in ogni piatto. Ti servono anche auricolari, frigoriferi o altri dispositivi intelligenti? Li trovi da Esselunga a prezzi così bassi che ti viene da ridere. Sì, è tutto vero. E sì, sono proprio questi i momenti che ti fanno sentire furbo, veloce e soddisfatto. Sei pronto a scrivere la tua prossima scena? Esselunga ti aspetta con offerte da applausi. Vai qui sul sito e viaggia tra le promo.