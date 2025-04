Zenvo Mjølner: ecco il V12 più potente di sempre per un’auto di produzione

La nota azienda danese che si occupa di produrre supercar Zenvo, si sta impegnando nella produzione di un nuovo modello che rivoluzionerà il concetto di auto ad alte prestazioni con motore ibrido compatibile con le norme di strada, nello specifico la sua creatura in fase di produzione porterà il nome di Zenvo Aurora, una vettura ad altissime prestazioni che punta ad entrare in diretta concorrenza con supercar di marchi come Koenigsegg.

Un motore V12 unico

La vettura in questione monterà al proprio interno un motore V12 da 6,6 litri in grado di erogare una potenza davvero senza precedenti per questo tipo di motorizzazione, nello specifico il motore gode di quattro turbo e da solo, senza i sistemi elettrici, offre la bellezza di 1250 cavalli, che salgono a 1850 se vengono inclusi i tre sistemi elettrici che l’azienda ha intenzione di inserire sotto il bagagliaio della vettura, quest’ultima garantisce la bellezza di 9800 g/min e in teoria, secondo i dati stimati dall’azienda, dovrebbe permettere a chi la guida di arrivare a ben 365 km/h con un’accelerazione da zero a 100 km/h in 2,5 secondi, non sono stati effettuati ancora test su strada, dal momento che la vettura in fase di produzione sottoforma di prototipo, nonostante tutto però l’azienda dichiara che quest’ultima sarà completamente in regola per la circolazione su strada senza nessun tipo di problema.

Secondo l’indiscrezione la vettura arriverà in diverse varianti di colore e sarà prodotta in 50 modelli per ogni variante, un dettaglio decisamente super però sarà anche il prezzo, la vettura infatti sarà disponibile per una cerchia ristretta di collezionisti dal momento che il suo prezzo di partenza sarà poco sotto i 2,6 milioni di euro.

Ovviamente ora non rimane che aspettare per vedere cosa uscirà fuori da elaboratori di questa casa automobilistica, che sicuramente sta puntando fortemente ad una cerchia decisamente di nicchia di utenti che possono permettersi veicoli di un certo livello.