Tecnologia e creatività: ZTE illumina la Milano Design Week

Un viaggio tra estetica e tecnologia ha preso vita alla Milano Design Week. Il luogo dove ZTE è tornata da protagonista. Il brand, noto per la sua capacità di fondere design e innovazione, ha scelto ancora una volta Zona Sarpi per raccontare la propria visione del futuro. L’azienda, presente dal 7 al 13 aprile, ha allestito uno spazio suggestivo all’interno del Museo del Design ADI. Qui ha poi presentato tre dispositivi nubia, ovvero il Flip2+5G, il Focus2 Ultra5G e il Neo GT 3 5G. Tutti già apprezzati al recente Mobile World Congress di Barcellona.

ZTE e il design italiano: un dialogo in continua evoluzione

La proposta di ZTE però non si è limitata alla sola esposizione dei prodotti. I visitatori hanno potuto vivere una vera e propria esperienza immersiva attraverso un’installazione fotografica interattiva in Via Paolo Sarpi. Scattare una foto personalizzata in una postazione brandizzata ha trasformato l’interazione con il marchio in un momento di gioco e connessione. Contribuendo così a creare un legame diretto tra innovazione e quotidianità.

L’impegno di ZTE nel design è stato riconosciuto con due premi prestigiosi. Il primo è il “Futurism Pioneer”, per la visione avanguardistica nella progettazione tecnologica. Mentre il secondo è il “Best Gaming Phone Aesthetic Design”, a testimonianza della cura nei dettagli anche nel settore gaming.

Nel cuore di Milano, presso il Museo del Design ADI, ZTE ha trovato una vetrina unica per presentare le proprie creazioni. L’istituzione, punto di riferimento internazionale per la cultura del design industriale, ha accolto con entusiasmo la proposta del brand. L’azienda ha così riaffermato il proprio ruolo nel mondo della tecnologia globale. Non solo per l’affidabilità tecnica, ma anche per la costante ricerca estetica.

Tian Ye, General Manager della Divisione Mobile di ZTE Italia, ha espresso orgoglio per la partecipazione all’iniziativa. Egli infatti ha sottolineato come questa collaborazione tra tecnologia e creatività rappresenti la direzione verso cui l’azienda si muove. Zona Sarpi, ufficialmente patrocinata dal Comune di Milano, si conferma così tra le rassegne più innovative del Fuorisalone. Coinvolgendo artisti, designer e realtà internazionali nel raccontare un design unico che guarda al futuro.