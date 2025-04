Ferrari e Hot Wheels lanciano la nuova collezione di modellini in scala 1:64

Hot Wheels e Ferrari hanno annunciato il lancio di due modellini unici e molto speciali. Il marchio di proprietà della Mattel, in collaborazione con il Cavallino Rampante, ha realizzato la versione in scala 1:64 della 312 P e della 499P Modificata.

Il legame tra queste due vetture è intenso, considerando che si tratta di due vetture prototipo che hanno partecipato alla 24 Ore di Le Mans. La 312 P rappresenta l’ultimo prototipo di Ferrari che partecipò alla gara endurance nel 1969 mentre la 499P ha vinto consecutivamente le ultime due edizioni nel 2023 e nel 2024.

Il cofanetto che permette di esporre entrambi i modellini è un’edizione limitata che celebra la Casa di Maranello e la sua storica vocazione racing. Tuttavia, Ferrari è andata oltre e ha permesso a Hot Wheels di creare un’intera collezione sulle supercar di Maranello.

Ferrari e Hot Wheels hanno annunciato una collezione dedicata al Cavallino Rampante con modellini in scala 1:64 delle vetture più importanti della Casa di Maranello

Tutti i modellini sono in scala 1:64 e si suddividono tra i semplici modellini adatti per giocare a riproduzioni pressofuse in edizione limitata da collezione. Tra le supercar disponibili, oltre quelle già citate, ci sono anche LaFerrari, la F50, la 365 GTB4 e la F40 Competizione.

Nella collezione è presente anche il modellino della 250 GTO che sarà commercializzato insieme ad una riproduzione dell’autocarro Fiat 642 RN2 Bartoletti. Non manca la SF90 Stradale radiocomandata, sempre in scala 1:64, ma che può essere guidata in prima persona sulle piste Hot Wheels.

Roberto Stanichi, Executive Vice President di Hot Wheels e Head of Vehicles & Building Sets di Mattel, ha dichiarato: “Questa collezione è stata sviluppata pensando a tutti coloro che apprezzano Hot Wheels, dagli estimatori di Ferrari ai più piccoli appassionati di automobili, grazie alla cura per i dettagli da parte del nostro team di progettazione”.

La commercializzazione dei nuovi modellini inizierà a giugno e sarà composta da altre riproduzioni oltre le nove già confermate.