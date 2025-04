Boom di immatricolazioni per Tesla in Italia

Marzo 2025 segna un mese da record per Tesla. Secondo gli ultimi dati infatti, sono stati registrati più di 2.217 veicoli immatricolati solo in questo periodo. L’ aumento rispetto allo stesso mese del 2024 è stato del 51%. Insomma, un salto in avanti considerevole che consolida il ruolo di Tesla come leader nel mercato delle auto elettriche in Italia. Nel complesso, nei primi tre mesi dell’anno sono stati registrati 3.469 nuovi veicoli. Un risultato non di poco conto, che conferma l’azienda americana come il brand elettrico più scelto dagli italiani.

L’incremento di Tesla e nuovi incentivi regionali: un’occasione unica per la Lombardia

Tra tutti i modelli, è stata la Tesla Model 3 ad imporsi come l’auto elettrica più venduta nel nostro Paese. Solo nel primo trimestre del 2025 sono state infatti registrate circa 2.207 immatricolazioni. Ma non è finita qui. La vettura ha superato anche ogni altra berlina del settore D, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Nessun altro produttore è riuscito a eguagliare, con la propria serie elettrica, le vendite della sola Model 3.

Mentre le vendite aumentano, la Regione Lombardia lancia una nuova iniziativa per favorire la mobilità sostenibile. Nello specifico si tratta dell’ introduzione di incentivi economici che puntano a ridurre il numero di veicoli inquinanti. Lo scopo? Migliorare la qualità dell’aria e la salute dei cittadini.

Grazie a questo programma infatti, ora sarà possibile ottenere fino a 3.500 euro per l’acquisto di un’auto elettrica, a fronte della rottamazione di un veicolo obsoleto. Il contributo è cumulabile con il Tesla Bonus. Quindi 4.000€ per la Model 3 e 2.000€ per la ModelY. Ciò significa che un cliente in Lombardia potrà risparmiare fino a 7500€ sull’acquisto. Per quanto riguarda i nuovi prezzi, essi partono da 32.490€ per la Model3 e da 39.490€ per la nuova Model Y. Cifre poi contenute, che renderà il passaggio verso le vetture elettriche molto più accessibile per le tasche degli italiani.