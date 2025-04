Phone Link supporta le notifiche sensibili su Android 15

Phone Link

Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per Phone Link, l’app che consente di sincronizzare le notifiche e i contenuti tra smartphone Android e PC Windows. Con la nuova versione, l’app diventa compatibile con Android 15, introducendo il supporto per la gestione delle notifiche sensibili, una delle novità chiave del prossimo sistema operativo mobile di Google.

Microsoft amplia il supporto di Phone Link per Android 15

Il supporto per le notifiche sensibili consente agli utenti di scegliere quali contenuti delle notifiche mostrare sul PC, mantenendo nascosti i dati più privati come messaggi, codici o informazioni personali. La funzione sarà attiva solo su dispositivi con Android 15 e integrata nei prossimi aggiornamenti pubblici dell’app.

Come funziona il controllo delle notifiche

Con Android 15, Google ha introdotto una nuova impostazione che permette agli utenti di contrassegnare alcune notifiche come “sensibili”, impedendone la visualizzazione completa su dispositivi secondari, come smartwatch, schermi esterni o, in questo caso, PC collegati tramite Phone Link. Microsoft ha adattato l’app per rispettare questa impostazione a livello di sistema operativo.

L’utente potrà decidere se mostrare solo il nome dell’app, una breve anteprima o nascondere del tutto il contenuto della notifica. Questo garantisce maggiore riservatezza per applicazioni come messaggistica, banca o autenticazione a due fattori.

Integrazione con Windows 11 e rollout graduale

L’aggiornamento è attualmente in rollout graduale, con distribuzione iniziale ai canali Insider e rilascio più ampio previsto nelle settimane successive. La funzione richiede Windows 11 e la versione più recente dell’app Phone Link, oltre che uno smartphone aggiornato ad Android 15, al momento disponibile solo in versione beta per alcuni modelli Pixel.

Microsoft continua così a rafforzare l’integrazione tra Windows e Android, puntando su un’esperienza multi-dispositivo più sicura e coerente, in linea con l’evoluzione del sistema operativo di Google. Il supporto alle notifiche sensibili su Android 15 rappresenta un passo avanti per Phone Link. L’aggiornamento rafforza la privacy e risponde alle esigenze di chi utilizza il PC per gestire le comunicazioni del proprio smartphone. L’integrazione più profonda tra Windows e Android si conferma una priorità per Microsoft nel 2025.