La rivoluzione AI parte dalla fascia media dei Galaxy

Samsung alza il livello nel mondo degli smartphone di fascia media. L’ azienda sudcoreana si concentra infatti sull’introduzione della nuova serie Galaxy A. I modelli A56, A36 e A26 segnano un punto di svolta, portando l’intelligenza artificiale anche sui dispositivi non top di serie. La novità più interessante è l’arrivo della cosiddetta Awesome Intelligence, un pacchetto di funzionalità AI pensato per arricchire l’esperienza d’uso quotidiana. Con questo progettò Samsung sta puntando chiaramente alla “democratizzazione” della tecnologia, rendendo accessibili strumenti innovativi finora riservati ai modelli più costosi.

Galaxy A56 guida la nuova generazione smart

Anche se alcune funzioni restano prerogativa dei Galaxy S25, i nuovi GalaxyA offrono comunque un ventaglio sorprendente di possibilità. Tra queste c’è “Cerchia e Cerca”, una funzione di ricerca intelligente integrata nel sistema e ormai ben nota agli utenti Android. C’è poi “Selezione AI”, in grado di fornire suggerimenti contestuali sulla base di ciò che appare sullo schermo, rendendo l’interazione più fluida. “Leggi ad alta voce” converte il testo online in audio, ideale per chi vuole ridurre i tempi e il multitasking. Anche l’editing delle immagini beneficia dell’intelligenza artificiale. Ad esempio funzioni come “Gomma Oggetto” e “Suggerimento di modifica” permettono di ritoccare le foto in modo rapido ed efficace, senza dover usare app esterne.

Il Galaxy A56, il più completo della nuova serie, si distingue per alcune caratteristiche esclusive. Una delle più interessanti è “Volto migliore”, che seleziona le espressioni più riuscite di ciascun soggetto in foto di gruppo in movimento, creando uno scatto finale armonioso. “Ritaglio Automatico” consente invece di generare rapidamente clip ottimizzate per i social, tagliando le parti più efficaci dei video. Grazie alla funzione “Filtri”, poi, l’utente può personalizzare le immagini con effetti generati dall’AI. Questi strumenti rendono il dispositivo non solo più versatile, ma anche capace di rispondere alle esigenze di chi usa lo smartphone per creatività e condivisione.

Samsung dimostra così che l’intelligenza artificiale non deve essere un’esclusiva di pochi. Con Awesome Intelligence, la tecnologia intelligente entra nella vita quotidiana degli utenti senza richiedere spese elevate. Un passo importante verso un’innovazione più inclusiva