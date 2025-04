Honor 400 Lite è in SCONTO di 50 euro con coupon gratis su Amazon

Honor 400 Lite è proposto in promozione su Amazon in questi giorni raggiungendo uno sconto mai visto prima d’ora, l’utente può acquistare il nuovo smartphone di fascia media, con una riduzione di prezzo, anche se relativamente ridotta, comunque importante, data la recente commercializzazione del dispositivo stesso. Le sue dimensioni sono di 161 x 74,55 x 7,29 millimetri, con un peso che comunque si aggira attorno ai 171 grammi.

Il dispositivo raggiunge un display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione di 1080 x 2412 pixel, un AMOLED di ottima qualità che si distingue dagli altri con densità di pixel di 394 ppi, ed anche un refresh rate che si estende fino a 120Hz. Il processore è un medio di gamma di buona qualità, parliamo di un MediaTek Dimensity 7025 Ultra, octa-core con frequenza di clock a 2,5 GHz, che viene affiancato da GPU IMG BXM-8-256, con alle spalle 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna (non espandibile).

Per le migliori offerte esclusive disponibili su Amazon, i codici sconto gratis ed anche i prezzi più bassi, ecco qui il canale Telegram ufficiale a cui iscriversi.

Honor 400 Lite: la promozione disponibile su Amazon

Una nuova occasione che nessuno deve assolutamente lasciarsi sfuggire, infatti in questi giorni è disponibile una promozione mai vista prima d’ora su Honor 400 Lite, il quale non costerà più 299 euro come previsto originariamente di listino, ma richiederà un investimento finale di circa 50 euro in meno (per il quale dovete necessariamente applicare il coupon presente in pagina), arrivando in questo modo a spendere solamente 249 euro per il suo acquisto. Effettuate subito l’ordine premendo qui.

Nella parte posteriore si possono trovare ad ogni modo due sensori fotografici: un principale da 108 megapixel ed un secondario da 5 megapixel, che permettono di raggiungere il massimo livello qualitativo per la fascia di prezzo di posizionamento, con un risparmio assicurato.