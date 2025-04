Google: novità in arrivo per il sistema di tracciamento

Google continua a spingere sull’innovazione e miglioramenti utili per il suo ecosistema. A tal proposito, l’azienda di Mountain View sta lavorando per potenziare Trova il mio dispositivo. Dopo l’introduzione della condivisione della posizione con amici e familiari, Google sembra pronta ad alzare l’asticella. Ciò con l’integrazione del supporto ai tracker UWB (Ultra-Wideband). Una tecnologia capace di offrire una precisione di localizzazione superiore rispetto al tradizionale Bluetooth. L’implementazione degli UWB rappresenterebbe un passo strategico per Google. Soprattutto in un momento in cui concorrenti come Apple e Samsung stanno già puntando su tale tipo di tracciamento ad alta precisione.

Le opzioni proposte da Google

I dispositivi Galaxy SmartTag2, ad esempio, sfruttano già da tempo i benefici dell’UWB. Ciò per individuare oggetti smarriti con margini di errore minimi, anche in ambienti chiusi. Per colmare tale divario, Google sta lavorando per rendere compatibile la propria rete con tale tecnologia. Espandendo così il numero di dispositivi e tracker supportati. Secondo le ultime indiscrezioni, nella versione 3.1.305-1 dell’app Trova il mio dispositivo sarebbero comparse stringhe di codice che alludono esplicitamente al tracciamento indoor ad alta precisione.

Inoltre, pare sia stata scovata anche una demo animata che mostra come posizionare correttamente lo smartphone per sfruttare al meglio l’ambiente circostante. Lasciando intendere un’integrazione futura con funzionalità di realtà aumentata. Al momento, non è chiaro come funzionerà la compatibilità hardware. Non tutti i Pixel di ultima generazione includono il chip UWB. Dispositivi come Pixel 9 e 9a, ad esempio, ne sono privi. È però ipotizzabile che la prossima generazione presenteranno tale tecnologia. Inoltre, il supporto UWB non risulta ancora attivo.

A tal proposito, è importante sottolineare che non ci sono date ufficiali per il suo rilascio. È possibile che l’annuncio potrebbe avvenire durante il Google I/O 2025. Ma si tratta solo di supposizioni. In ogni caso, l’arrivo di tale tecnologia permetterà agli utenti di sfruttare appieno le nuove funzionalità offerte dalla rete di Google. Dunque, non resta che attendere future dichiarazioni dall’azienda di Mountain View.