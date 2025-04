EVO 250 di CoopVoce: semplicità e connettività a un prezzo fisso

Se stai pensando di cambiare operatore mobile, questa potrebbe essere l’occasione giusta: CoopVoce ha tirato fuori dal cilindro una promo niente male, valida fino al 30 aprile. Si chiama EVO 250 e, per 8,90 euro al mese, ti mette a disposizione 250 giga di internet veloce, minuti illimitati e 1000 SMS. Il tutto senza sorprese: il prezzo è “per sempre“, come dicono loro, e senza costi nascosti o vincoli strani. Insomma, si paga quello che c’è scritto, e basta.

CoopVoce sfida la concorrenza con EVO 250

Un altro punto a favore? L’attivazione è gratuita. Puoi scegliere se farti spedire la SIM direttamente a casa (anche in questo caso, senza costi) oppure ritirarla in uno dei tanti punti vendita Coop sparsi in Italia. E se sei già cliente CoopVoce, puoi comunque passare a EVO 250 senza penali o trafile complicate: ti basta fare un cambio promozione e il gioco è fatto.

CoopVoce ha sempre puntato su semplicità e trasparenza, e questa offerta lo conferma. Nessun vincolo contrattuale, nessun costo extra dopo qualche mese, e tutto quello che serve per restare connessi è incluso. C’è l’hotspot gratuito (quindi puoi usare i tuoi giga anche da computer o tablet), l’assistenza via app o chat con un vero operatore se serve, e anche un blocco automatico per i numeri a sovrapprezzo – che male non fa, considerando quante trappole si nascondono ancora in giro.

Dal punto di vista tecnico, la copertura è garantita praticamente ovunque, grazie alla rete 4G, e c’è anche il servizio VoLTE, che permette di telefonare in alta definizione e navigare contemporaneamente. Non male, soprattutto se usi lo smartphone anche per lavorare o gestire dispositivi smart.

In sintesi, EVO 250 è una di quelle offerte pensate per chi vuole tanta connessione, zero complicazioni e un prezzo che non cambia nel tempo. Una proposta semplice ma concreta, in un mercato dove spesso bisogna leggere le cose due volte (e anche tre) per capire cosa si sta davvero acquistando.