Imperdibile sconto Amazon: lo spioncino elettronico Yale scontato del 22%

Chi, al giorno d’oggi, non vorrebbe vivere in estrema sicurezza e tranquillità nella propria abitazione? Purtroppo a volte non mancano episodi spiacevoli in cui l’utente si trova a dover fare i conti con estranei. Ecco perché lo spioncino elettronico digitale, con telecamera integrata, è una soluzione che non può mancare al fine di controllare eventuali presenze del giardino o fuori casa. Questo prodotto, realizzato dal marchio Yale, dispone di una telecamera di alta qualità ma non solo.

Non manca, infatti, la possibilità di avere sotto controllo un ampio campo visivo grazie a un angolo di visualizzazione di 105°. Oltre a ciò, il piccolo schermo offre una la qualità immagini eccellente, con un’ottima visibilità anche a distanza.

Iscrivetevi ai canali Telegram Codiciscontotech e Tecnofferte per rimanere sempre aggiornati su sconti e offerte Amazon.

Spioncino elettronico per una sicurezza estrema

Casa sempre al sicuro con questo spioncino elettronico digitale che va a sostituire i classici spioncini che si trovavano in passato sulle porte di qualsiasi abitazione. Non a caso, si tratta di una soluzione sicura e in grado di offrire un controllo costante. Oltre a essere semplicissimo da installare, la visione dal vivo consente a qualunque utenti di sapere sempre chi è alla porta.

L’obiettivo del marchio Yale è stato proprio quello di realizzare una soluzione leggera e compatta che passa quasi inosservata. Tra i tantissimi punti di forza che contraddistinguono questo spioncino elettronico, dunque, c’è proprio l’adattabilità a qualunque tipologia di casa e porta. Lo schermo da 3,2″ contente all’utente ti tenere sotto controllo l’abitazione visualizzando un angolo di 150°.

Se volete finalmente stare al sicuro, controllando l’esterno della vostra abitazione con uno spioncino elettronico, non potete non approfittare di questa fantastica offerta messa a disposizione da Amazon. Il prezzo iniziale di 64,99 euro viene scontato del 22% scendendo a soli 50,92 euro. Approfittatene subito prima che sia troppo tardi.