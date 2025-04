Anthropic lancia Claude for Education a sostegno degli studenti: permetterà loro di imparare a ragionare

L’impatto dell’intelligenza artificiale sull’istruzione ha spinto le principale aziende del settore a prendere dei provvedimenti che mirano a diffondere consapevolezza circa l’utilità dei rispettivi sistemi quando utilizzati nella maniera appropriata. A tal proposito Anthropic ha annunciato Claude for Education, una versione di Claude pensata appositamente per studenti e docenti.

Claude for Education: arriva il sistema AI per gli studenti e i docenti

Noi di Anthropic crediamo che l’intelligenza artificiale abbia il potere di trasformare radicalmente l’istruzione in meglio, ma solo se gli educatori sono in prima linea.

Così Anthropic presenta la sua nuova versione di Claude, attraverso la quale promuove lo sviluppo del pensiero critico per supportare gli studenti nel loro processo di apprendimento. Modalità learning è infatti la funzione proposta da Claude for Education, che aiuta gli studenti a ragionare senza svolgere i task al loro posto. Nello specifico il sistema propone lo sviluppo del ragionamento tramite l’interrogazione, guida alla scoperta senza rispondere direttamente ai quesiti degli studenti e offre un supporto pratico proponendo guide allo studio.

L’obiettivo è quello di far sì che docenti e studenti siano effettivamente in grado di sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale senza considerarla un puro strumento al quale delegare i propri compiti. Claude for Education si propone come strumento adatto a più livelli di istruzione, infatti, anche le Università possono contrarre uno dei piani proposti da Anthropic e mettere a disposizione dei loro studenti il servizio per creare esempi personalizzati, proporre piani di studio velocemente e sintetizzare la ricerca per avere a disposizione esempi e citazioni efficaci in pochissimo tempo.

Ovviamente Anthropic sottolinea il suo impegno al fine di garantire privacy e sicurezza e la sua volontà di fornire trasparenza circa ciò che il sistema può e non può fare. Tutti i dettagli possono essere appresi tramite il sito ufficiale dell’azienda, che elenca tutti i punti di forza della sua novità.