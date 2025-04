Fotovoltaico organico più sostenibile: sviluppato un nuovo solvente eco-friendly

fotovoltaico

Un gruppo di ricercatori ha compiuto un passo avanti nel settore delle celle fotovoltaiche organiche, sviluppando un nuovo solvente eco-friendly che permette di produrre moduli solari in modo più sostenibile, senza compromettere l’efficienza. La scoperta punta a rendere il fotovoltaico organico una tecnologia più compatibile con l’ambiente, superando uno degli attuali limiti: l’uso di solventi tossici nei processi di fabbricazione.

Il problema dei solventi tossici

Le celle solari organiche, basate su materiali a base di carbonio, rappresentano una promettente alternativa al fotovoltaico tradizionale grazie a leggerezza, flessibilità e costi ridotti. Tuttavia, la loro produzione richiede spesso l’utilizzo di solventi nocivi, dannosi sia per l’ambiente che per la salute umana.

In particolare, molti dei processi di deposizione dei materiali attivi si basano su sostanze volatili e pericolose, rendendo difficile la scalabilità industriale in ambienti non controllati. Questo ostacolo ha finora limitato l’adozione diffusa del fotovoltaico organico su larga scala.

Un solvente green con prestazioni competitive

Il nuovo solvente sviluppato, testato in laboratorio, si distingue per essere non tossico, biodegradabile e a basso impatto ambientale. Secondo gli autori dello studio, il processo produttivo con questa sostanza è compatibile con le attuali tecniche di stampa usate per la realizzazione dei moduli solari, mantenendo un’efficienza energetica comparabile a quella ottenuta con solventi convenzionali.

Le celle ottenute mostrano buona stabilità nel tempo, resistenza all’umidità e una resa energetica costante. I test sono stati condotti in condizioni reali e in ambienti con umidità non controllata, un dettaglio significativo in vista della produzione su scala industriale.

Verso una produzione più sostenibile del fotovoltaico organico

La scoperta potrebbe facilitare la transizione verso linee produttive più sicure, adatte anche a Paesi dove le normative ambientali sono più stringenti. Inoltre, l’adozione di solventi ecologici ridurrebbe i costi di smaltimento e le barriere normative, incentivando l’ingresso del fotovoltaico organico in applicazioni di consumo, edilizia e oggetti indossabili.

L’approccio green si inserisce in una più ampia strategia di sviluppo di tecnologie energetiche rinnovabili a basso impatto ambientale, fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità a livello globale.