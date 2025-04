Mirafiori si ferma per la Fiat 500 Ibrida: la fabbrica si concentra sul green

Lo stop produttivo nella fabbrica di Mirafiori non è dettato dalla scarsa domanda. Non è una crisi, ma una preparazione. Stellantis ha deciso di fermare la produzione per aggiornare le linee. Il fermo, che durerà circa un mese, è previsto dal piano di investimenti già annunciato. Queste modifiche sono indispensabili per il lancio della FIAT 500 ibrida, che rappresenterà una pietra miliare per la fabbrica e per l’industria automobilistica italiana. Non solo un nuovo modello, ma una risposta alle sfide ambientali e al mercato.

Durante il fermo, i lavoratori non sono rimasti in attesa. Alcuni sono stati trasferiti nel reparto delle trasmissioni eDCT, mentre gli altri sono stati messi in cassa integrazione. Si tratta di un sacrificio temporaneo, ma necessario per rendere la fabbrica pronta. Il piano di aggiornamenti prevede modifiche cruciali. L’inserimento di robot di saldatura per la linea del pavimento centrale è solo l’inizio. Le modifiche alla verniciatura e l’installazione dei robot per i processi di sigillatura daranno nuova vita alla produzione. Saranno anche effettuate modifiche alle attrezzature che attualmente ospitano il montaggio del motore elettrico della Fiat 500. Questo permetterà di integrare il motore ibrido, insieme al serbatoio carburante e alle tubazioni di scarico.

Il futuro di Mirafiori: il salvataggio della Fiat 500 Ibrida

Tutti questi interventi sono il preludio a una nuova era per la fabbrica, che vedrà la nascita di un modello ibrido destinato a segnare una svolta. Non si tratta di un semplice aggiornamento, ma di una vera e propria trasformazione. Il destino della fabbrica di Mirafiori è legato a doppio filo alla nuova FIAT 500 ibrida. La strada è ardua, ma la speranza di crescita è grande. Il modello green è una scommessa per l’impianto: o tutto o niente. Con la produzione che potrebbe superare le 130.000 unità annuali, la stazione torinese non solo sopravvive, ma si rilancia ripartendo. La Fiat 500 ibrida non è quindi solo un’auto per Mirafiori, è un simbolo. Raffigura la capacità di innovare e di adattarsi a un mercato in continuo cambiamento. Così, mentre la fabbrica si prepara a riaprire a maggio, cresce la consapevolezza che la Fiat 500 ibrida potrebbe davvero salvare l’impianto, sarà così? Questa ad ora è solo la prima tappa di un cammino che richiede coraggio, visione e determinazione.