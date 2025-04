Google Pixel: spiacevole sorpresa per chi usa l’app Pixel Meteo

Dopo aver introdotto alcune novità a metà marzo, Google ha rimosso in modo silenzioso una delle funzionalità più utili dell’app Pixel Meteo: la Mappa Meteo. La funzione era stata lanciata solo pochi mesi fa, ad agosto 2024, e offriva una visualizzazione radar delle condizioni meteo con informazioni su pioggia, vento e altri fenomeni atmosferici.

Molti utenti hanno segnalato la scomparsa della funzione sui forum della community Google e su Reddit, chiedendosi cosa sia successo. La scheda dedicata alla Mappa Meteo non è più accessibile, anche in presenza di precipitazioni previste nella zona. Il cambiamento non è legato a un aggiornamento dell’app, ma è stato applicato da Google lato server, senza preavvisi né comunicazioni ufficiali.

Una funzione utile e ben accolta

La Mappa Meteo era diventata rapidamente una delle caratteristiche più apprezzate, soprattutto da chi cercava una panoramica visiva e geolocalizzata dell’evoluzione del meteo nelle ore successive. Bastava toccare il widget “At a Glance”, aprire il riepilogo meteo e selezionare l’anteprima della mappa per accedere a questa modalità.

Nonostante la rimozione, le altre funzionalità dell’app restano disponibili: sono ancora accessibili il Rapporto Meteo AI, la previsione oraria, quella a 10 giorni, e i dettagli su vento e precipitazioni.

Nessuna spiegazione da Google

Gli utenti sono rimasti dunque estremamente spiazzati da questa situazione e continuano ad esserlo in quanto Google non si pronuncia in merito. Non si è capito dunque se il ritiro della funzionalità sia una cosa pianta stabile e definitiva o se si tratti solo di una soluzione temporanea per qualche problema tecnico. Di certo c’è che tra le funzionalità lanciate ultimamente, la Mappa Meteo era sicuramente una delle migliori e delle meglio accolte in assoluto.

Resta da vedere se la Mappa Meteo tornerà in futuro, magari con funzionalità migliorate. Per ora, però, chi era abituato a utilizzarla dovrà fare a meno di questa comoda visualizzazione.