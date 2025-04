Gmail: arriva la crittografia delle email

Google si prepara a festeggiare il compleanno di Gmail. Ciò attraverso un’innovazione rivoluzionaria. Si tratta dell’introduzione della crittografia end-to-end per gli utenti aziendali. Tale nuova funzionalità consente di inviare email completamente protette a qualsiasi destinatario. Ciò indipendentemente dal provider di posta elettronica utilizzato. L’implementazione di questa funzionalità avverrà in più fasi. Nella prima fase, le aziende potranno inviare email crittografate E2EE solo agli utenti Gmail interni alla propria organizzazione. Poi la possibilità sarà estesa a tutti gli utenti Gmail. Infine, sarà possibile farlo a qualsiasi provider di posta elettronica. Tale approccio graduale consente di testare e migliorare il servizio prima di una distribuzione più ampia.

Gmail: i cambiamenti in arrivo con la crittografia delle email

Fino ad ora, molte organizzazioni hanno adottato il protocollo S/MIME. Ciò per proteggere le email aziendali. Eppure, tale soluzione presenta diversi svantaggi. Richiede la gestione complessa di certificati digitali, necessita di una configurazione avanzata da parte dei team IT e impone procedure macchinose agli utenti. Di conseguenza, molte aziende, pur avendo bisogno di un sistema di crittografia avanzato, rinunciano per la sua complessità.

Con l’introduzione dell’E2EE in Gmail, Google elimina tali ostacoli. L’attivazione della crittografia avviene con pochi clic. Inoltre, non richiede scambi di certificati tra utenti. Le chiavi di crittografia sono controllate direttamente dal cliente e non sono accessibili ai server di Google. Garantendo maggiore sicurezza e privacy. Inoltre, Google offre strumenti per classificare i messaggi. Inoltre, può prevenire la perdita di dati (DLP). E bloccare la consegna di email che non rispettano le policy aziendali.

A tal proposito, con l’integrazione dell’intelligenza artificiale, Gmail è in grado di identificare diversi pericoli. Come phishing e spam in tempo reale. Tale innovazione rappresenta un passo importante per la protezione delle email aziendali. Con la crittografia end-to-end, Google risponde alle esigenze di sicurezza e conformità di aziende, istituzioni e governi. Rendendo così Gmail uno strumento ancora più affidabile e sicuro.