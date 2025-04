Galaxy S25 Edge: Samsung ritarda il lancio?

L’attenzione sul Galaxy S25 Edge, il nuovo smartphone super sottile di Samsung, continua ad aumentare. Ciò a causa di numerosi leak che hanno rivelato dettagli su specifiche tecniche, prezzi, tagli di memoria e persino le colorazioni disponibili. A tal proposito, si è supporto che la data di lancio, inizialmente prevista per aprile, potrebbe subire uno slittamento a maggio o giugno. L’informazione proviene da fonti sudcoreane vicine a Samsung. Quest’ultime riferiscono come il colosso abbia informato i principali operatori nazionali di tale cambiamento per il rilascio. A differenza di altri rimandi legati a problemi di produzione o di fornitura di componenti, il posticipo sarebbe dovuto a motivazioni interne all’azienda. In particolare, si è parlato della recente scomparsa del vicepresidente di Samsung Electronics, JH Han.

Galaxy S25 Edge: nuovi ritardi per il rilascio dello smartphone

L’evento di lancio del nuovo smartphone di Samsung, secondo le previsioni, non seguirà il tradizionale format del Galaxy Unpacked. Ma sarà annunciato esclusivamente online. Tale approccio suggerisce che Samsung voglia testare il mercato prima di spingere con forza sulla nuova linea di smartphone sottilissimi. A tal proposito, il Galaxy S25 Edge punta a distinguersi proprio grazie ad uno spessore inferiore ai 6 mm.

Per le specifiche tecniche, si prevede che il Galaxy S25 Edge presenterà un display Dynamic AMOLED 2X da 6,6 pollici. Con refresh rate a 120 Hz. Il comparto fotografico potrebbe includere una fotocamera principale da 200 MP. Insieme ad un ultra-grandangolare da 50 MP. Il nuovo smartphone potrebbe avere un processore Snapdragon 8 Elite. Inoltre, ci saranno fino a 12 GB di RAM e fino a 5122 GB di storage. La batteria dovrebbe essere da circa 3.900 mAh.

Con tali caratteristiche, Samsung sembra puntare su un mix di eleganza e potenza. Non resta che attendere ulteriori conferme sulle tempistiche di lancio e scoprire se il Galaxy S25 Edge sarà in grado di ridefinire gli standard per il settore degli smartphone ultrasottili.