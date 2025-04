Crittografia e VPN: nuovi interventi per l’UE

La tutela dei diritti fondamentali rappresenta un principio cardine delle democrazie moderne. Eppure, ma la crescente digitalizzazione impone sfide senza precedenti nella sua applicazione. L’equilibrio tra sicurezza e privacy rappresenta un problema difficile da affrontare. Soprattutto quando si parla della raccolta e della conservazione dei dati personali. A tal proposito, l’High-Level Group (HLG) della Commissione Europea, ha evidenziato il duplice volto della digitalizzazione. Da un lato offre straordinarie opportunità per la crescita economica, la sostenibilità e l’innovazione. Dall’altro fornisce nuovi strumenti ai criminali. In modo da operare in maniera sempre più sofisticata ed elusiva. Dispositivi crittografati, VPN e altre tecnologie pensate per proteggere la privacy degli utenti legittimi sono spesso sfruttate da malintenzionati.

Crittografia e VPN usate da cybercriminali

Una delle problematiche evidenziate riguarda la crittografia end-to-end. Quest’ultima rende difficile per le autorità identificare e monitorare i sospettati di reati. In particolare, i metadati sono ritenuti essenziali per le indagini penali. Eppure, la protezione offerta da servizi come le VPN complica l’accesso a tali informazioni. Rendendo complesso per le forze di polizia intervenire.

Per affrontare tale sfida, la Commissione Europea ha raccomandato l’adozione di un quadro normativo. Adottato a livello comunitario. Quest’ultimo dovrebbe disciplinare la conservazione dei dati e dei metadati. Al momento, le legislazioni nazionali differiscono tra loro. Mentre alcuni Paesi prevedono obblighi rigorosi per la conservazione, altri non impongono alcuna misura specifica. Ostacolando così le indagini transfrontaliere.

Trovare un equilibrio tra la tutela della privacy e la sicurezza pubblica rappresenta la vera sfida. La regolamentazione dell’accesso ai dati con crittografia e VPN dovrà tenere conto della gravità del reato. Insieme al livello di intrusione nelle libertà individuali. Ciò assicurando che le misure adottate siano proporzionate e rispettose dei diritti fondamentali. La digitalizzazione continuerà ad evolversi. Dunque, è fondamentale che le istituzioni europee trovino soluzioni innovative ed equilibrate. Ciò per affrontare le sfide che ne derivano.