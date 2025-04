Addio alla connessione lenta con questo ripetitore Wi-Fi: solo 19€ su Amazon

Chi al giorno d’oggi non desidera avere una connessione internet eccellente e, dunque, senza interruzioni? Ecco perché oggi parliamo del Tenda A18, ripetitore WiFi che è in grado di offrire una copertura fino a 120 metri. E’ perfetto per tutti coloro che sono in cerca di una soluzione per ottimizzare la connessione all’interno di case di grandi dimensioni ma anche su diversi piani.

Non a caso, la velocità fino a 300 Mbps su 2.4GHz e 867 Mbps su 5GHz, consente di effettuare sessioni di gaming o di streaming senza nessun rallentamento e interruzione. Tutto ciò è reso possibile dalla presenza di 2 antenne esterne da 2dBi dual-band omnidirezionali che assicurano stabilità in ogni momento.

Ripetitore Wi-Fi Tenda A18 per una connessione eccellente

Continua interruzioni durante la navigazione online possono creare non poche problematiche, soprattutto se si stanno portando a termine progetti di lavoro. Ciò però può essere evitato effettuando una semplice installazione del ripetitore Wi-Fi Tenda A18 che richiede solamente tre passaggi al fine di concludere la vera e propria configurazione.

Pensate che possano esserci problemi di compatibilità? No, perché il Tenda A18 è stato progettato appositamente per rispondere alle esigenze degli utenti ed è compatibile con la maggior parte dei router Wi-Fi attualmente disponibili sul mercato.

Non a caso, dunque, parliamo di un ripetitore che è in grado di ottimizzare l’esperienza di navigazione indipendentemente dal luogo in cui ci si trova. Le prestazioni che è capace di offrire sono del tutto ottimali anche in ambienti di grandi dimensioni.

Se volete avere a portata di mano una soluzione ideale per avere connessione veloce e stabile in tutta la casa, non potete non approfittare dell’offerta disponibile su Amazon. Solo per poco tempo il costo iniziale scende del 24% consentendovi di pagare una cifra di 24,99 euro.