Google dismessi due dispositivi Nest: ecco i dettagli

Google ha rilasciato una novità per il suo ecosistema smart home. Si tratta del pensionamento di due dispositivi iconici che avevano segnato il suo impegno per la sicurezza domestica. Ovvero il rilevatore di fumo Nest Protect e la serratura smart Nest x Yale Lock. Due dispositivi che avevano attirato l’attenzione degli utenti grazie alla loro capacità di integrarsi nell’ecosistema smart home di Google.

Google: addio a due dispositivi per la smart home

Il Nest Protect è arrivato sul mercato nel 2013. Il dispositivo è stato uno dei primi device smart di Nest Labs. Compagnia che Google aveva acquisito nel 2014. Si tratta di un rilevatore di fumo e monossido di carbonio. Quest’ultimo è in grado di inviare notifiche allo smartphone. Integrandosi con altri dispositivi dell’azienda di Mountain View. Nonostante la sua dismissione, l’azienda di Mountain View ha rassicurato gli utenti garantendo aggiornamenti di sicurezza per il dispositivo per i prossimi anni. Con la sua vita utile che si estinguerà dieci anni dopo la produzione del modello di seconda generazione.

Al posto del Nest Protect, Google ha collaborato con First Alert, un marchio legato a Resideo. Ciò per lanciare il Smart Smoke & Carbon Monoxide Alarm. Tale nuovo dispositivo, che mantiene la compatibilità con l’app Google Home, sarà disponibile a breve negli Stati Uniti e in Canada. Al prezzo di circa 129 dollari.

Anche il Nest x Yale Lock, introdotto nel 2018 grazie alla collaborazione tra Google e Yale, giunge al termine della sua carriera. Tale serratura smart aveva conquistato molti per la sua capacità di essere integrata senza soluzione di continuità nel sistema Google Home. Consentendo così di gestire le serrature da remoto e di monitorare l’accesso a casa. Google ha comunque promesso che il supporto per tale dispositivo continuerà ad essere garantito.

Con nuove funzionalità in arrivo nell’app Home, come la gestione avanzata dei passcode. Al posto del Nest x Yale, Google ha presentato il Yale Smart Lock with Matter. Quest’ultimo supporta lo standard Matter e include nuove opzioni di sblocco, come una chiave fisica. Mantenendo la piena compatibilità con Google Home e altri dispositivi smart. Il Yale Smart Lock with Matter avrà un prezzo di 170 dollari. I nuovi modelli arriveranno negli Stati Uniti a partire dall’estate. La scelta di Google di collaborare con partner esterni suggerisce una strategia orientata a semplificare l’esperienza dell’utente.