Gemini Live: arrivano condivisione schermo e video con Project Astra

L’attesa è finita. Google ha mantenuto la promessa fatta durante il Mobile World Congress 2025: Gemini Live ora integra Project Astra, rendendo l’assistente IA più potente e versatile. I primi utenti di Gemini Advanced in lingua inglese (US) hanno già segnalato la comparsa di due funzioni rivoluzionarie: condivisione dello schermo e condivisione del video durante le conversazioni live. Un salto qualitativo che cambia il modo di interagire con l’IA, avvicinandola sempre di più a un vero assistente virtuale. Chi avrebbe mai immaginato di poter mostrare il proprio schermo a un’IA e ricevere un supporto visivo in tempo reale?

Le novità non si fermano alla condivisione di schermo e video. Google ha introdotto anche una nuova interfaccia più compatta e notifiche in stile chiamata, rendendo Gemini Live più intuitivo e immediato. L’obiettivo è più che chiaro e cioè rendere la conversazione con l’IA più naturale possibile. Alcuni utenti su Reddit hanno già testato queste funzionalità su smartphone Android, confermando un’esperienza utente più fluida e coinvolgente. Il rollout procede in modo graduale, lasciando chi ancora non ha ricevuto l’aggiornamento con il fiato sospeso, desideroso di poter mettere le mani sulle novità

Come accedere alle novità e restare sempre aggiornati con Gemini Live

Non tutti potranno subito sperimentare le nuove funzioni. Per ora, il rollout riguarda solo gli abbonati Advanced e utenti in inglese (US). Inoltre, l’aggiornamento interessa esclusivamente i dispositivi Android. Nessuna parola da Google sulla disponibilità per iOS, lasciando aperti interrogativi sui tempi di rilascio. Chi vuole verificare la presenza dell’update deve assicurarsi di avere l’ultima versione dell’app Google, vero e proprio cuore dell’assistente Gemini. L’installazione dell’ultima versione dal Google Play Store potrebbe inoltre fare la differenza e anticipare l’accesso alle nuove funzioni. L’evoluzione di Gemini Live segna un nuovo capitolo nell’interazione uomo-macchina. Google punta sempre più in alto: la strada verso un’IA completamente immersiva è appena iniziata ed è destinata solo a correre in avanti e migliorare.