Dreame lancia i robot delle Serie Z1 e C1, per la pulizia di finestre e piscine

Dreame, azienda leader nel settore della pulizia intelligente, lancia i suoi primi robot per la pulizia delle piscine, la serie Dreame Z1, e per la pulizia delle finestre, la serie Dreame C1; entrambe si basano sull’idea di facilitare le operazioni di pulizia di esterni e di finestre, automatizzandole per renderle sostanzialmente senza sforzo.

Dreame Z1

La serie Dreame Z1 offre un design intelligente e senza fili, con tecnologia PoolSense, che rende il prodotto il primo al mondo con sistema di percezione Triple Surround Fusion (effettua una scansione intelligente, adattandosi alle forme della piscina con luce strutturata 3D e ultrasuoni avanzati). La mappatura è perfetta, la navigazione pure, infatti il sistema riesce ad evitare i comuni ostacoli che potrebbero essere presenti, ad esempio scarichi, detriti, o semplicemente la scala. La sua potenza di aspirazione è di 30 metri cubi all’ora, quando terminata la pulizia il dispositivo si ferma in automatico a bordo piscina per essere recuperato. Il modello pro, precisamente Dreame Z1 Pro, presenta un’aggiunta rivoluzionaria: il controllo tramite telecomando portatile (con tecnologia LiFi), che permette la navigazione manuale.

Dreame Z1 sarà acquistabile dal 15 aprile ad un prezzo di 999 euro, che sale a 1299 euro con il Dreame Z1 Pro (i primi 14 giorni di lancio è previsto uno sconto di 200 euro per ogni modello).

Dreame C1

I nuovi robot per la pulizia delle finestre della serie C1 di Dreame, integrano tecnologia CornerClean, che permette di raggiungere senza problemi anche gli angoli più difficili con spazzole flessibili, che estendono la portata e riescono a rimbalzare nel momento in cui entrano in contatto con la cornice, allineandosi perfettamente alla stessa (la copertura degli angolo è “garantita” fino al 90%). Le dimensioni ed i confini della superficie sono rilevati in automatico, con algoritmo di elaborazione dinamica che seleziona in autonomia il percorso di pulizia a “Z” o “N”; nell’eventualità in cui l’operazione venga interrotta dall’utente o a causa di un problema, il robot si posiziona all’ultima posizione pulita, per riprendere quando verrà riattaccato. La potenza di aspirazione è di 5500 Pa, aderisce perfettamente ad ogni superficie, con cavo di sicurezza ad alta resistenza.

E’ possibile acquistare anche la C1 Station, che offre una maggiore durata della batteria ed una sicurezza maggiore; la batteria è difatti da 7800mAj, con autonomia massima di 180 minuti e copertura anche di 90 metri quadrati. I tempi di inattività sono eliminati con ricarica e pulizia in contemporanea, ed anche con la batteria scarica riesce a garantire circa 30 minuti di aspirazione. Dreame C1 sarà in vendita dal 15 maggio al prezzo di 399 euro, mentre la C1 Station a 599 euro.