Samsung lancia un allarme: attenzione ai falsi modelli online

Il fenomeno della contraffazione tecnologica ha subito una crescita esponenziale. Ciò ha spinto le aziende leader del settore a mettere in guardia i consumatori. Riguardo i rischi legati all’acquisto di dispositivi falsificati. A tal proposito, Samsung ha pubblicato un avviso ufficiale sulle pagine di supporto del proprio sito australiano. Qui ha segnalato la diffusione di smartphone contraffatti venduti online da privati. Secondo l’azienda, molti di tali dispositivi vengono commercializzati su piattaforme come Facebook Marketplace e altri siti di annunci, con offerte apparentemente allettanti, ma ingannevoli.

Samsung: pericolo per gli annunci fake per dispositivi contraffatti

I prodotti in questione riportano marchi e loghi di dell’azienda sudcoreana. Quest’ultimi sono utilizzati illegalmente per trarre in inganno gli acquirenti. I dispositivi presentano un’estetica simile ai modelli autentici. Eppure, non garantiscono la stessa qualità, affidabilità e sicurezza. Samsung, infatti, evidenzia i potenziali pericoli derivanti dall’acquisto di un dispositivo contraffatto.

I prodotti non originali potrebbero essere realizzati con materiali scadenti. Oltre che privi delle certificazioni di sicurezza richieste. Ciò potrebbe portare a problemi come il surriscaldamento eccessivo. Ed anche il rapido deterioramento della batteria. Inoltre, nei casi peggiori, il rischio riguarda il verificarsi di incendi. E non è tutto. La mancanza di aggiornamenti software ufficiali e di supporto tecnico espone gli utenti a vulnerabilità. Rischiando dati e informazioni sensibili.

L’avviso è stato pubblicato in Australia. Ma considerando la diffusione delle piattaforme di vendita online, è plausibile che episodi simili possono verificarsi anche in altri Paesi. Per tale motivo, Samsung invita i consumatori a prestare la massima attenzione. Inoltre, è consigliabile evitare acquisti incauti. Sia da venditori sconosciuti che privati non affidabili. Per garantire l’acquisto di un prodotto autentico, Samsung invita a rivolgersi esclusivamente ai canali ufficiali. Come lo store online e i rivenditori autorizzati. Tali canali garantiscono l’autenticità dei dispositivi di Samsung, oltre a fornire accesso ai servizi di assistenza e garanzia.